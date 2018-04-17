Фондовые индексы США выходят из пике

Американские фондовые индексы показывают положительную динамику, оправляясь от негативных прогнозов из-за удара западной коалиции по Сирии, пишет MarketWatch.



Так индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 212,9 пункта , достигнув показателя в 24573,04 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 21,54 пункта (0,81%) и составляет 2677,84 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 также вышел в плюс, что произошло впервые с 21 марта.



Nasdaq Composite прибавил 49,63 пункта (0,7%), поднявшись до 7156,28 пункта.



«Пока есть ощущение, что инвесторы не видят проблем в сложившейся ситуации, и если не случится эскалации, они переключат свое внимание на другие вопросы, включая корпоративную отчетность за первый квартал», - сообщил изданию старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.

Позитивное настроение инвесторам создает и заявление президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о том, что авиаудары по правительственным объектам в Сирии были единовременной акцией.