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Москва, 17.04.2018

Фондовые индексы США выходят из пике

«Expert Online» 2018

Американские фондовые индексы показывают положительную динамику, оправляясь от негативных прогнозов из-за удара западной коалиции по Сирии, пишет MarketWatch.

Так индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 212,9 пункта , достигнув показателя в 24573,04 пункта.
Standard & Poor's 500 увеличился на 21,54 пункта (0,81%) и составляет 2677,84 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 также вышел в плюс, что произошло впервые с 21 марта.

Nasdaq Composite прибавил 49,63 пункта (0,7%), поднявшись до 7156,28 пункта.

«Пока есть ощущение, что инвесторы не видят проблем в сложившейся ситуации, и если не случится эскалации, они переключат свое внимание на другие вопросы, включая корпоративную отчетность за первый квартал», - сообщил изданию старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.
Позитивное настроение инвесторам создает и заявление президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о том, что авиаудары по правительственным объектам в Сирии были единовременной акцией.

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