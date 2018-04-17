Новых санкций не будет

В понедельник российский фондовый рынок пытался предугадать, последует ли за ракетной авантюрой трех стран в Сирии введение новых санкций против России. Сомнения разрешились уже после закрытия торгов, подтвердив правоту тех инвесторов, которые покупали, а такие были.

Понедельник прогнозируемо оказался не лучшим днем для российских фондовых индексов. Хотя ничего подобного тому, что творилось на рынках неделю назад, не наблюдалось. Рынок просел, не столько на эффекте бомбардировки Сирии, сколько от ожидания новых санкций. Однако, как сообщила поздно вечером по московскому времени The Washington Post, Дональд Трамп «лично распорядился» приостановить введение новых санкций против России. Издание ссылается на собственные источники, знакомые с новым санкционным планом

Индекс Мосбиржи упал на 1,45% и составил 2 143,67 пункта, сообщили Банки.ру. Индекс РТС уменьшился на 1,75% до 1 085,16 пункта. При этом конкретные акции реагировали по-разному. Бумаги Сбербанка подешевели на 5,83%, «Газпрома» — на 1,28%. Акции «АЛРОСы» выросли в цене на 0,74%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,08%, Московской биржи — на 0,91%.

Российский фондовый рынок проводит первую торговую сессию недели в красной зоне, что более чем логично на фоне коррекционной динамики цен на нефть, а также угрозы введения новых финансово-экономических санкций со стороны Запада, рассказал в понедельник днем Артем Деев, ведущий аналитик AMarkets. Предполагается, что новые ограничения будут направлены на «любые компании», поставляющие оборудование президенту Сирии Башару Асаду, а также «связанные с химоружием». Какие конкретно бизнес-структуры попадут под новый удар Америки, пока не сообщается.

Вероятно, сам факт неопределенности и заставляет трейдеров избегать длинных позиций на всем широком рынке, отметил он. В то же время, агрессивные продажи, сопоставимые с распродажами прошлой неделе, на текущем этапе маловероятны. Факт того, что США нанесли ракетный удар по сирийским объектам сомнительного стратегического значения, да еще и вдали от российского присутствия, доказывает, что тонкая грань соблюдается и кое-кто явно не заинтересован в том, чтобы ее перейти. Если до конца этой недели мировая экономика сможет избежать еще и эскалации торгового конфликта между США и Китаем, фондовые рынки смогут выбраться на положительную территорию. На общем рыночном позитиве восстановится и российская фондовая секция, заключил аналитик.

Российские индексы стартовали снижением на торгах понедельника. В дальнейшем была попытка выкупа просадки, но оптимизма хватило ненадолго и сейчас индексы теряют около 1%, прокомментировал ситуацию на фондовых площадках в понедельник днем Альберт Короев, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер".

Среди голубых фишек хуже рынка выглядят акции Сбербанка (-2,5%), отметил он. С точки зрения напряженности в

Сирии ситуация не вышла на критический уровень в прошедшие выходные, несмотря на ракетные удары США, Великобритании и Франции. Нефть дешевеет на этом фоне на 1,1%. Однако для российских инвесторов остается вопрос насколько реальны угрозы новых санкций со стороны США, говорит аналитик. Кроме того, ситуацию в Сирии обсудят сегодня министры страны ЕС.

Курс рубля и индекс гособлигаций находятся под некоторым давлением, но падение довольно скромное. Нежелание Минфина США вводить санкции против госдолга РФ не означает, что вновь не будут затронуты отдельные компании, как в случае с RUSAL. В свою очередь Госдума обсуждает ответные меры на санкции Запада, констатировал аналитик.

Следует отметить также, что фактор неопределенности во вторник будет действовать на рынок в значительно меньшей степени, так как тот факт, что введение новых санкций отложено, уже известен. Фондовиков наверняка нервирует обсуждение в этот же день Думе контрсанкций, но можно предположить, что оно пока будеть носить, в основном, политико-символический характер.