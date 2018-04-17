Германия просит не смешивать удары по Сирии и «Северный поток-2»

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер считает, что не следует ставить в зависимость реализацию проекта «Северный поток – 2» от ракетных ударов западной коалиции по Сирии. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

«Не нужно смешивать две вещи. Импорт российского газа осуществлялся и во времена холодной войны, и он был в любое время надежным», - сказал Альтмайер, который уточнил, что «Северный поток-2», прежде всего, коммерческий проект, который уже получил разрешения ряда стран, в том числе Германии.

Чиновник уверен, что реализация проекта должна продолжаться, несмотря на текущие волнения, и пообещал при реализации учесть интересы Украины, как транзитера газа. Но при этом, по словам Альтмайера, Германии и ЕС стоит задуматься о «создании инфраструктуры для терминалов сжиженного природного газа с тем, чтобы избежать односторонней зависимости».

Напомним, ранее проекту «Северный поток – 2» уже выдал разрешения ряд европейских стран, в том числе Германия. Предполагается, что строительство начнется в этом году.