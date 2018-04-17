Инвестиции: основные виды и их особенности

В современной рыночной экономике существует множество способов привлечения капиталов для развития бизнеса и, соответственно, множество способов вложения средств в целях получения доходов.

Одним из широко распространенных видов инвестиций является покупка акций. Предприятия выпускают эти ценные бумаги, чтобы привлечь финансирование для реализации своих проектов. Существуют обыкновенные и привилегированные акции. Первые дают их владельцам право на участие в управлении предприятием, но не гарантируют получения высоких дивидендов. Вторые не дают их владельцам права на участие в управлении предприятием, но позволяют регулярно получать большие дивиденды. Помимо дивидендов, формируемых за счет получаемой предприятием прибыли, акции приносят доходы своим владельцам за счет роста курсовой стоимости. Существуют фондовые биржи, на которых обращаются акции различных компаний. Они получают доход за счет комиссионных сборов, взимаемых с покупателей и продавцов при совершении ими сделок с акциями.

Существует и другой вид ценных бумаг – облигации. Они могут выпускаться и частными предприятиями, и муниципальными и региональными органами власти, и государством. Облигации выпускаются на определенный срок для финансирования различных проектов. В течение этого срока покупателям облигаций регулярно выплачивается фиксированный доход, а по окончании срока – возвращается полная стоимость облигаций, за которую они их приобретали.

Одним из привлекательных видов доходности считаются инвестиции в долговые обязательства для фондов. Такой вид инвестиций сегодня можно смело называть одним способов заработка думающих людей, которые просчитывают свои шаги, предугадывают конъюнктуру рынка, следят за современными тенденциями в финансовом секторе экономики. Такой метод инвестирования, если все сделать правильно и расчетливо, обязательно принесет свои плоды в виде хорошей прибыли подробнее на сайте.

Помимо ценных бумаг, высокой популярностью пользуются инвестиции в драгоценные металлы. Изготовленные из них ювелирные изделия всегда пользовались спросом у богатых людей. В настоящее время используются четыре основных способа инвестирования в драгметаллы:

Покупка инвестиционных монет. Банки достаточно часто выпускают монеты по случаю памятных или юбилейных дат.

Приобретение ювелирных украшений из драгметаллов – колец, цепочек, серег.

Приобретение золотых мерных слитков. В настоящее время банки продают слитки весом от одного до тысячи граммов.

Самый современный способ – открытие в банке обезличенного металлического счета, на котором вместо рублей, долларов или евро будут числиться граммы золота. При закрытии счета вкладчик может получить золотые слитки с выплатой им налога на добавленную стоимость или их денежный эквивалент, рассчитываемый по текущему курсу стоимости золота на мировых рынках.

Решение о выборе одного или нескольких из перечисленных видов инвестиций каждый принимает самостоятельно на свой страх и риск.