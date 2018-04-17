Какой курорт лучше выбрать для отдыха в Таиланде

Место для отдыха выбирается в соответствии с личными предпочтениями. Одни люди хотят только загорать на пляже, другие – ознакомиться со всеми местными достопримечательностями, третьи – веселиться ночи напролет.

Курорты Таиланда условно подразделяются на экскурсионные и пляжные, но у каждой из этих двух разновидностей имеются определенные возможности, характерные для второй разновидности. С помощью сервиса Fix Travel вы сможете в два клика подобрать недорогой тур в любой город, на курорт или остров, вплоть до самого необычного места на земле. Система выполняет расширенный поиск тура по всем операторам и сайтам для отбора наиболее интересных и выгодных предложений, максимально удовлетворяющих запросу пользователя. Используя технологию машинного обучения, поиск тура онлайн запоминает, обновляет и анализирует данные тысяч ресурсов, поэтому варианты выдаются мгновенно.

Пхукет

Это самый популярный тайский курорт. Он представляет собой живописный остров площадью 543 квадратных километра с идеальными пляжами, чистой морской водой, уютными бухтами, тропической зеленью, термальными источниками, кокосовыми плантациями, коралловыми рифами, водопадами и мангровыми джунглями.

Недостаток отдыха на Пхукете состоит в том, что он обходится дороже, чем на других тайских курортах.

Самуи

Этот курорт считается основным конкурентом Пхукета, но подходит для любителей спокойствия и уединения. Пляжи Самуи отличаются малолюдностью, однако на пляжах Бо Пхут, Ламай Чавенг есть богатые возможности и для развлечений. Здесь имеется множество ресторанов, клубов и баров, а в дневное время отдыхающие могут заниматься серфингом и погружаться с аквалангом.

Ко Чанг

Это второй после Пхукета по площади тайский остров. Его главные достоинства заключаются в неторопливой жизни, тишине и удаленности от цивилизации. Здесь туристы могут насладиться созерцанием почти нетронутой природы, отдохнуть на белоснежных пляжах. Те, кто предпочитает активный отдых, могут заняться горным туризмом, побывать в пещерах и джунглях.

Краби

Это сравнительно новый курорт, однако он уже привлек к себе внимание многих туристов, в особенности любителей скалолазания и виндсерфинга. Пляжей на нем немного, зато они отличаются живописностью и чистотой. Символом и предметом гордости этого курорта являются пещеры Кхао-Кханап-Нам, добраться до которых можно только по воде. Стоимость отдыха здесь вполне доступная, а яркие впечатления остаются на всю жизнь.

Хуа Хин

Это самый старый тайский курорт. На нем в течение ста с лишним лет регулярно отдыхают члены королевской семьи. Их летний дворец носит название, которое в переводе с тайского означает «вдали от суеты», что точно передает атмосферу этого места. Здесь имеются прекрасные возможности провести время вдали от волнений и суеты. Туристы могут посетить национальный парк, побывать в живописных пещерах или совершить покупки на ночном рынке. Однако стоимость отдыха в Хуа Хине достаточно высока, так как отели здесь высококлассные.