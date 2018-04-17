ЦБ изучает возможность введения новых ограничений на займы в иностранной валюте для российских компаний.

Растут валютные риски

Как заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, Банк России изучает возможность введения дополнительных ограничений на займы в иностранной валюте для российских компаний. По ее словам, передает «Интерфакс», накопление валютного долга российским корпоративным сектором увеличивает риски для маркоэкономической стабильности.

«Нам очень важно предотвратить волну накопления валютных рисков в системе», - объяснила зампред, и расшифровала этот риск следующим образом: «Россия находится в числе стран с повышенным соотношением валютного долга корпоративного сектора к ВВП по сравнению с другими странами, в том числе странами с развивающимися рынками. У нас этот показатель составляет примерно 22% ВВП. Также стоит отметить, что задолженность крупнейших публичных заёмщиков из нефтегазового сектора в 2,7 раза превышает суверенный внешний долг и имеет тенденцию к росту», - подчеркнула она.

Она также напомнила что с 2015 года ЦБ ввел повышенные коэффициенты риска для банков по валютным кредитам, в том числе 300% по валютной ипотеке и 110% по кредитам нефинансовым организациям. Кроме того, были повышены нормативы отчисления в фонд страхования вкладов по депозитам юрлиц и физлиц в инвалюте. Данные меры были результативными: они привели к сокращению валютной задолженности в основных проблемных отраслях, например, у строительных и девелоперских компаний на 20% за 2017 год.

Можно заметить, что вопрос о валюте кредитования, с учетом его роли для банковской системы и денежного обращения, в общем-то, сродни вопросу о национальной валюте. И если кредитование идет в иностранных валютах, это снижает статус рубля и негативно сказывается на объеме денежной массы в обращении. Банковский мультипликатор начинает работать в пользу доллара, а не рубля.

Цветы запоздалые

Обеспокоенность ЦБ РФ высокой долей в портфелях российских компаний доли валютных займов может быть обусловлена несколькими причинами, объясняет главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. Во-первых, значительным превышением рекомендованного МВФ и Счетной палатой РФ уровня выплат по таким займам. На текущий момент это 40% всей валютной выручки, поступающей в Россию за год, при верхней границе этого показателя в 25%. А во-вторых, появлением все большего количества признаков, указывающих на скорый рост турбулентности не только в российской, но и в глобальной финансовой системе. Стоит отметить, что в 2017 году Банк России также высказывался на эту тему и тогда уровень валютных выплат был даже выше 42%.

Однако Банк России так и не пошел на введение серьезных мер для исправления ситуации, указывает аналитик. Во многом это было обусловлено позитивными ожиданиями от растущих цен на нефть, восстановлением российской экономики, carry trade в ОФЗ и российские акции. Все это вело к укреплению российского рубля. Компании с рублевыми издержками предпочитали брать кредиты в валюте. Теперь же регулятор, очевидно, настроен более пессимистично по отношению к российской валюте. Особенно с учетом негативных событий в апреле: резким падением рубля на 7-10%, обвалом российских фондовых индексов на 5-10% и падением российского долгового рынка.

Все это признаки приближения финансовой турбулентности, в которой риски ослабления рубля будут крайне высоки, уверен Антон Быков. И поддержки для российской валюты со стороны ранее действующих факторов уже не будет, carry trade в Россию становится все менее выгодным, цены на нефть практически исчерпали потенциал роста. Если негативные ожидания реализуются тогда доля валютной выручки, которая расходуется на обслуживания валютных долгов, резко вырастет, поставив под угрозу стабильность российской экономики. Под удар прежде всего попадут компании с валютными кредитами, ориентированные на внутренний рынок. Из-за падения рубля обслуживание кредитов для них станет значительно дороже. Поэтому желание ЦБ РФ срочно исправить ситуацию, понятно и логично жаль лишь, что принятые меры могут оказаться, слишком запоздалыми.

Рубль в условиях геополитической нестабильности

Причины возможных ограничений на займы в иностранной валюте вполне понятны, и обеспокоенность ЦБ тоже объяснима, констатирует и генеральный директор ICBF. Антон Махновский. Сама зампред ЦБ всё сказала: «Нам очень важно предотвратить волну накопления валютных рисков в системе». Всё верно, говорит аналитик, ведь именно реализация валютных рисков обрушила рубль в конце 2014 года и не давала ему подняться в 2015-м, пока уровень закредитованности в валюте не снизился в разы.

Ничего страшного в ограничениях на кредитование в валюте нет, полагает Антон Махновский: есть рубли, нужны доллары – покупай на валютном рынке. И ЦБ, скорее всего, будет действовать не методом запретов, а поднимая коэффициенты риска и нормативы отчислений. Но снижая валютные риски таким образом, Центробанк берет на себя ответственность за стабильность и укрепление рубля, потому что в противном случае валютные риски всё равно останутся. Только с макроэкономического уровня они перейдут на микроэкономический, то есть на уровень предприятий и компаний.

В последнее время инвестирование и сбережение было выгоднее в рублях из-за укрепления курса рубля, отмечает эксперт. Но как только появляются признаки нестабильности национальной валюты, то компании и граждане сразу вспоминают про доллары и евро. Центробанку предстоит пройти по узкой дорожке между снижением валютных рисков на макроэкономическом уровне, путём введения ограничений на валютное кредитование, и стабилизацией с возможным укреплением рубля.

Достаточно будет сохранить тенденцию на три-четыре года, уверен Антон Махновский, и проблема исчезнет – валютное кредитование перестанет быть «тихой гаванью» для компаний. В противном случае никакие ограничения не сработают, если курс рубля опять полетит вниз. В принципе ЦБ уже три года движется этим путём, снижая ставки, борясь с инфляцией и стабилизируя курс рубля. В условиях геополитический нестабильности укреплять рубль очень сложно, но вполне возможно, у регулятора для этого есть все возможности.