Латвия резко высказалась об учениях России в Балтийском море

Анонсированные Россией военные учения в Балтийском море являются не чем иным как «демонстрацией силы и в некоторой степени провокацией против Латвии и НАТО». Целью России является выяснение реакции Запада, сообщил президент Латвии Раймонд Вейонис в эфире телеканала LNT.

Прибалтийский политик уверен, что учения будут способствовать дестабилизации в регионе и негативно повлияют на интенсивное судоходство. Помимо этого Вейонис опасается ошибок во время запланированных стрельб и считает, что «в Балтийском море как внутреннем море такие учения вообще не следует проводить».

Ранее сообщалось, что Главный центр единой системы организации воздушного движения России передал информацию Латвийское агентство гражданской авиации о резервировании ВМФ России воздушного пространства с 17 по 19 апреля. На 19 апреля назначены тренировочные стрельбы.