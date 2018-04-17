МЧС подтвердило выводы следствия о причине пожара в «Зимней вишне»

В МЧС России подтвердили выводы следствия о причинах возникновения пожара в торговом центре «Зимняя вишня в Кемерово». Накануне «Коммерсанту» сообщил источник близкий к расследованию трагедии, что причиной пожара стало короткое замыкание.

«Да, действительно дело в светильнике. В том месте подкапывало с крыши из-за тающего снега. Где-то на этой лампе прошло замыкание, оплавился рассеиватель и огненные капли пластика упали на поролон. Причина была именно там»,— рассказал РИА новости директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

Ранее издание сообщило, что к короткому замыканию привела протечка в крыше ТЦ. Автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий и токовой перегрузки, приводящих к перегреву электропроводки и последующему пожару, на этот раз не сработали.