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Москва, 17.04.2018

МВФ поделился прогнозом цен на нефть на 2018 год

«Expert Online» 2018

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год до $62,3. Об этом сообщается в материалах ведомства.

Также положительная динамика прослеживается в прогнозах МВФ на 2019 год.  Организация ожидает среднюю стоимость «черного золота» в $58,2 за бочку.

«Предполагаемая средняя цена на нефть по прогнозу МВФ на основе фьючерсов… $62,3 за баррель в 2018 году и $58,2 за баррель в 2019 году», — сказано в докладе МВФ.

Отмечается, что недавнее повышение  цены на нефть произошло из-за неопределенности в отношении действий США после якобы применения химического оружия в сирийской Думе. Рынок несколько успокоился после заявлений Трампа о том, что удары западной коалиции о Сирии носили единичный характер.

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