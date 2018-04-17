МВФ поделился прогнозом цен на нефть на 2018 год

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год до $62,3. Об этом сообщается в материалах ведомства.

Также положительная динамика прослеживается в прогнозах МВФ на 2019 год. Организация ожидает среднюю стоимость «черного золота» в $58,2 за бочку.

«Предполагаемая средняя цена на нефть по прогнозу МВФ на основе фьючерсов… $62,3 за баррель в 2018 году и $58,2 за баррель в 2019 году», — сказано в докладе МВФ.

Отмечается, что недавнее повышение цены на нефть произошло из-за неопределенности в отношении действий США после якобы применения химического оружия в сирийской Думе. Рынок несколько успокоился после заявлений Трампа о том, что удары западной коалиции о Сирии носили единичный характер.