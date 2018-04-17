Причиной пожара в «Зимней вишне» стало замыкание из-за протечки крыши ТЦ‍

Стали известны первые выводы следствия о причинах пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Трагедия стала возможной из-за короткого замыкания электропроводки на четвертом этаже здания — над детской игровой зоной, сообщает «Коммерсантъ».

Само замыкание могло быть вызвано протечкой в крыше из-за интенсивного таянья снега, который с крыши ТЦ не убирался. Вода капала на провода, что привело к замыканию, сообщает издание. Следствие установило, что пожар в первую очередь захватил пластиковый плафон над детским сухим бассейном, затем пламя перекинулось на поролоновые кубики самого сооружения для детей. Далее дым с молниеносной скоростью распространился на весь этаж, лишив посетителей ТЦ способности сориентироваться, где выход.

Специалисты уточняют, что пожар мог быть легко потушен, если бы удалось выключить вентиляцию, однако, этого никто не сделал. Сигнал тревоги включался вручную с пульта охраны, как отмечается, сигнализация в центре все же сработала, но впустую, поскольку работник службы безопасности проигнорировал сигнал.

Сообщается, что почти две тысячи чиновников привлекли к ответственности после пожара 25 марта в ТЦ Кемерово.