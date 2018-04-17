ПВО Сирии отразили новый налет

ПВО Сирии успешно отразили очередную ракетную атаку. На этот раз целью стала авиабаза Шайрат провинции Хомс. Армия САР сбила около десяти ракет на подлете к аэродрому, что позволило избежать человеческих жертв и разрушений. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в правительственных войсках Сирии.

«Средства ПВО сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военному аэродрому в провинции Хомс», —сообщил собеседник агентства.

Факт атаки и перехвата ракет подтверждает и национальное агентство Сирии SANA.

«Система ПВО сбила ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса», — сообщает агентство.

Информационный портал Аль-Масдар, ссылаясь на источник в сирийских Вооруженных силах, сообщил, что ракеты в сторону САР были выпущены Израилем. Однако армия Израиля отказалась подтвердить или опровергнуть свое участие в атаке на базу Шайрат.

«Я не располагаю информацией о каких-либо инцидентах такого типа», – сообщил ТАСС представитель пресс-службы израильской армии.

В Пентагоне в свою очередь сообщили, что США не проводит военных операций в районе авиабазы Шайрат.

«В данном районе в настоящее время военных действий США не ведется. Дополнительных деталей мы предоставить на данный момент не можем», — сообщил РИА новости представитель ведомства.

Об атаке на сирийскую базу стало известно рано утром 17 апреля из СМИ Сирии. Ранее, 14 апреля примерно в 4 утра по московскому времени США, Великобритания и Франция совершили удар по Сирии, выпустив по правительственным объектам сто три крылатые ракеты, включая «Томагавки» морского базирования. Большая часть из них была перехвачена средствами ПВО САР. Поводом для атаки, по сообщению Запада, послужило якобы производство и применение химоружия в Восточной Гуте.