Россия сбросила часть госдолга США

Согласно данным, опубликованным министерством финансов США, Россия в феврале этого года сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до 93,8 млрд долларов. В январе эта сумма составляла 96,9 млрд долларов, передает агентство ТАСС. На данный момент Россия находится на 16 месте среди стран по инвестициям в облигации правительства США. При этом за весь 2017 год больше всего вложений в госдолг Америки Россией сделано в мае — 108,7 млрд долларов.

В целом иностранные государства владели в феврале 2018 года ценными бумагами США на общую сумму 6,292 трлн долларов, тогда как в феврале 2017 года им принадлежало «трежерис» на 6,013 трлн долларов. Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы 1,178 трлн долларов. На втором месте идет Япония с 1,060 трлн долларов. На третьей позиции Ирландия — 314 млрд долларов.

Фактически можно говорить о том, что тенденция к снижению объемов вложений России в американские облигации продолжается, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Так, в декабре прошлого года и январе этого снижение объемов вложений составили 3,5 и 5,3 млрд долларов. При этом в феврале объем вложений снизился до минимумов за 11 месяцев, а с 2013 года сократились на треть.

При этом, указывает эксперт, снижение объемов американских облигаций выглядит логично с экономической точки зрения. Дело в том, объясняет он, что до конца года ФРС США продолжит повышать ставку, что будет вести к снижению стоимости облигаций. Так, не исключено что до конца года американский регулятор еще трижды повысит ставку на 0,25%, что приведет к соответствующему снижению стоимости гособлигаций. В этой связи сокращение вложений в данный актив и увеличение их объема в конце года, когда ставка окажется ближе к «нормальной», выглядит разумным – покупка в конце года приведет росту ожидаемой доходности от вложений в данный актив.

Вообще, указывает генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов, доля России в общем объеме американских Treasuries, купленных иностранными государствами, исчезающе мала — всего около 1.4%. Поэтому с точки зрения США, даже если объем американских госбондов, которыми владеет РФ, уменьшится вдвое, ничего не произойдет. Доля Китая в этом объеме — 18.7%, и отношение китайцев к Treasuries для США гораздо важнее. Treasuries — суперликвидные и супернадежные ценные бумаги, спрос на которые примерно равнозначен спросу на доллар — он никогда не упадет, потому что вся мировая экономика завязана на расчеты в долларах или на создание резервов в Treasuries.

США остаются крупнейшей экономикой мира, и, чтобы изменить это, необходимо, чтобы выросла еще одна такая же крупная экономика, но пока ни один претендент, например, Китай, даже близко не подошел к этому уровню, отмечает эксперт. Это геополитическая проблема, которая, на самом деле, существенно тормозит развитие мировой экономики из-за отсутствия конкуренции.

Чтобы эту проблему кому-то преодолеть, говорит Максим Харитонов, нужно производить товары и услуги, конкурентные по цене и качеству, и экспортировать их в объемах, сопоставимых с экспортом США. Китай в данный момент находится в начале торговой войны с США, и вполне может возобновить риторику о том, что больше не хочет покупать Treasuries, в ответ на это ФРС может просто агрессивнее повышать резервную ставку, и таким образом удержать спрос на долларовые активы.

Даже если на рынок будет выброшен большой объем американских бондов, ФРС достаточно просто снова включить механизм эмиссии, и выкупить их, уверен Максим Харитонов. Разговоры о дефолте США — не более чем страшилка из желтой прессы, потому что Соединенные Штаты, фактически, выступают в роли мирового инвестора — они дешево (под 2.6% в данный момент) занимают деньги в тех местах на планете, где они дешевы, и вкладывают туда, где могут получить более высокую доходность. При такой бизнес-схеме, чем больше занимаешь, тем больше твои доходы, и с учетом возможности включить печатный станок, дефолт очень, очень маловероятен.