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Москва, 17.04.2018

США планируют заменить военный контингент в Сирии на военных из арабских стран

«Expert Online» 2018

У Вашингтона есть планы по замене военного контингента США в Сирии на военнослужащих из арабских стран. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

Источники издания сообщили, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон провел телефонный разговор на эту тему с исполняющим обязанности главы Службы общей разведки Египта генералом Аббасу Камелю. Также уточняется, что администрация США  обращался с подобной просьбой к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ. Также руководству данных стран Америка предложила «выделить миллиарды долларов на восстановление северной части Сирии».

«Саудовская Аравия и ОАЭ сохраняют военное присутствие в Йемене, а Египет не захочет защищать территорию, которая не контролируется режимом президента Башара Асада», - прокомментировал инициативу изданию старший научный сотрудник аналитического центра Института Ближнего Востока Чарльз Листер.

Напомним, ранее США сообщили о скором выводе своего военного контингента из САР, но только после того, как «выполнят поставленные задачи», сообщила поспред США при ООН Никки Хейли.

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