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Москва, 17.04.2018

Стало известно, где могут встретиться Путин и Трамп

«Expert Online» 2018

Встреча  Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться  «в третьей стране» в случае возникновения  подобной необходимости. Об этом  сообщил РИА Новости российский дипломатический источник, который подтвердил, что переговоры возможны в случае,  если они «сулят какой-то позитивный результат».

«Пока дальше слов дело не пошло. Дело пока сдвинулось в сторону введения санкций. В плановом режиме ближайшие мероприятия, где лидеры могут встретиться "на полях", — это саммиты АТЭС в Папуа — Новой Гвинее и G20 в Буэнос-Айресе в ноябре», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, тема возможной встречи возникла в ходе телефонных переговоров президентов Путина и Трампа, которая состоялась по инициативе американской стороны. Именно тогда прозвучала тема о том, что количество проблемных вопросов диктует необходимость их личной встречи.

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