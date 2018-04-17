Стало известно, где могут встретиться Путин и Трамп

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться «в третьей стране» в случае возникновения подобной необходимости. Об этом сообщил РИА Новости российский дипломатический источник, который подтвердил, что переговоры возможны в случае, если они «сулят какой-то позитивный результат».

«Пока дальше слов дело не пошло. Дело пока сдвинулось в сторону введения санкций. В плановом режиме ближайшие мероприятия, где лидеры могут встретиться "на полях", — это саммиты АТЭС в Папуа — Новой Гвинее и G20 в Буэнос-Айресе в ноябре», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, тема возможной встречи возникла в ходе телефонных переговоров президентов Путина и Трампа, которая состоялась по инициативе американской стороны. Именно тогда прозвучала тема о том, что количество проблемных вопросов диктует необходимость их личной встречи.