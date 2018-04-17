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Москва, 17.04.2018

В Архангельске горит ТЦ «Фокус»

«Expert Online» 2018

Пожар произошел в торговом центре «Фокус» в Архангельске, сообщает региональное управление МЧС. На месте происшествия работает около 30 пожарных и техника. О масштабах возгорания и пострадавших не сообщается.

«17 апреля в 06.40 по адресу: Вологодская, 8 произошел пожар в ТЦ "Фокус". На место пожара выехали пожарно-спасательные расчёты», — говорится в сообщении регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что после трагедии в Кемерово на предмет пожарной безопасности будут проверены все российские торговые центры, места детского отдыха и кинотеатры.

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