В Черногории больше не будут разоблачать заговоры

В Подгорице все вернулось на круги своя. Правивший этой страной с 1991 года Мило Джуканович выиграл президентские выборы. Бывший ставленник Слободана Милошевича теперь твердый сторонник евроинтеграции и дружбы с Западом. Но и конфликтовать с Россией он готов только до известного предела.

Мило не Милошевич

Джуканович не одержал сокрушительной победы: он набрал 54%. Его основной конкурент Младен Боянич – 33%. Отставание, вроде бы, небольшое, однако итог президентских выборов в Черногории определился еще до их начала. Было понятно, что если Джуканович будет баллотироваться, то он, так или иначе, обойдет любого соперника. Тем более такого, как экс-депутат парламента Боянич. Кандидатура этого человека, близкого по своим убеждениям симпатизирующей России и Сербии партии «Демократический фронт» была поддержана оппозицией буквально в последний момент и то не от хорошей жизни.

Без альтернативы

Нет сейчас у противников Джукановича сравнимого с ним по харизме, равно как и нет идей, вокруг которых этих противников можно объединить. В бывшей Югославии так уж повелось, что лидеру с авторитарными замашками, каковым, несомненно, является новоизбранный черногорский президент, противостоят под знаменем борьбы за демократию и сближения с Западом. Но тему сближения с Европой Джуканович вот уже несколько лет прочно застолбил за собой.

А антизападная риторика в Черногории победу не даст: с недавних пор, а особенно после прошлогоднего вступления в НАТО, движение в ЕС воспринимается как безальтернативное – тем более, что и Сербия вовсе не выглядит антизападным бастионом.

Джуканович и Россия

Новый черногорский президент уже пообещал нормализовать отношения с Россией. Видимо, это искреннее заявление, даром, что Джуканович фактически обещает исправить сделанное им самим. Ведь с 2014 года Черногория в конфликте ЕС и России изо всех сил стремилась бежать впереди паровоза. Достаточно вспомнить скорость, с которой она присоединилась к антироссийским санкциям.

К этому Джукановича подталкивало и осознание важности момента (ему очень хотелось приблизить вступление страны в Евросоюз, расширение которого на Балканы к 2014 году выглядело лишь туманной перспективой), и опасение за свою собственную безопасность. У итальянских правоохранительных органов к нему есть давние претензии, связанные с делом о контрабанде. Работа по присоединению к НАТО дала возможность Джукановичу тихо уйти с премьерского поста в 2016 году. Многие наблюдатели полагали, что вернуться во власть он больше не осмелится. Но, оказалось, осмелился.

Можно прогнозировать, что уйдут в прошлое пророссийские заговоры, которые любил разоблачать Джуканович. В ближайшее время ему придется решать нелегкую, но, в последнее время, привычную для многих балканских лидеров задачу: как продолжить сближение с Западом и при этом не особо ссориться с Москвой, на случай, если все-таки придется искать ее заступничества от давления из-за рубежа. «Каток», который медленно, но привезет Подгорицу в ЕС, итак уже не остановить. Подгонять его дополнительной антироссийской риторикой Джукановичу невыгодно.