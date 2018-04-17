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Москва, 19.04.2018

Забор из профнастила: как выбрать и какой вид установить

«Expert Online» 2018

Заборы из профилированного настила гармонично смотрятся в любой обстановке, они не нуждаются в уходе и эффективно защищают территорию от нежелательных проникновений извне.

Профнастил для забора является достаточно дешевым материалом, он прост в монтаже и имеет довольно продолжительный срок службы. Продолжительность эксплуатации правильно установленного забора из профнастила составляет не менее десяти лет.

Поскольку основой таких заборов во всех случаях служит профилированный стальной лист, они классифицируются по материалу защитного покрытия:

  • Оцинкованые профнастилы. Оцинковка бывает двусторонней и односторонней. Первый вариант обладает более высокой коррозиеустойчивостью и механической прочностью. Продолжительность эксплуатации такого материала с сохранением качества и внешнего вида достигает пятидесяти лет.
  • Профнастилы с полимерным покрытием. Этот материал обладает высокими эстетическими свойствами. Он может быть окрашен почти в любой цвет.
  • Профнастилы с толстым слоем пластизола. Это наиболее дорогостоящая разновидность профнастила. Пластизольный слой придает ему высокие эксплуатационные свойства и обеспечивает очень продолжительный срок службы. Для изготовления заборов этот материал используется нечасто – как правило, в местностях со сложным климатом.

Высота гофры для забора из профнастила должна составлять примерно двадцать один миллиметр, толщина листа – не более половины миллиметра. На краях листа не должно быть неровностей и заусениц, а на поверхности – вмятин. При покупке забора из профнастила и его самостоятельной установке необходимо выполнить последовательность следующих действий:

  • Проектирование. На данной стадии определяется требуемое число опор и листов, готовятся углубления под столбы, рассчитывается длина поперечных направляющих – лаг.
  • Монтаж столбов. Самостоятельная установка чаще всего производится с применением труб диаметром пятьдесят девять миллиметров либо квадратного сечения шестьдесят на шестьдесят миллиметров. Столбы вкапывают в землю с использованием садового бура или лопаты. Расстояние между ними составляет от двух до двух с половиной метров. В ямы насыпают гравий, после чего производится монтаж столбов и выполняется бетонирование.
  • Установка направляющих. Если высота забора составляет менее двух метров, лаги устанавливают в два ряда, если более – в три ряда. Эти работы выполняются после того, как бетон полностью высохнет.
  • Обшивка профлистом. Установленный каркас обшивается на саморезах, монтаж листов выполняется внахлест.
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