Журналисты США не нашли в сирийской Думе доказательств химатаки

Журналисты телеканала One America News Network, побывавшие в сирийской Думе в сопровождении представителей власти, не обнаружили в нем признаков проведенной химической атаки. Об этом говорится в репортаже на сайте телеканала.

В ходе съемки ни один из 40 местных жителей, к которым подходили журналисты не подтвердил факт химической атаки, сообщает корреспондент американского телеканала Пирсон Шарп.

«Они (жители) сказали, что это была фабрикация, фальшивка», –цитирует ТАСС слова журналиста.

Он рассказал, что в какой-то момент в больницу, где шла съемка якобы последствий химатаки, ворвались люди, кричавшие о применении химическогоо оружия.

«Они принесли с собой якобы пострадавших и начали поливать их водой из шланга, врачи разнервничались, схватили шланги и стали помогать», – рассказал Шарп, уточнив, что съемку вели люди, которые и принесли пострадавших от «химатаки».

Главный врач больницы также подтвердил, что признаков применения химических веществ в тот день не было.

Напомним, 7 апреля организация «Белые каски» распространила информацию о химатаке в сирийской Думе, проведя в качестве доказательств только фото- и видеоматериалы, опубликованные в социальных сетях.

Россия назвала данные видеоматериалы о применении химоружия в Думе инсценировкой.