Часы с логотипом — отличный корпоративный сувенир

В данной статье рассказывается о часах с фирменным логотипом компании — аксессуаре, который послужит идеальным корпоративным сувениром. Также, в статье можно узнать о различных технологиях нанесения символики на часовые изделия.

Зачастую многие руководители не уделяют должного внимания корпоративным сувенирам и подаркам, делегируя заботу о них своим работникам. В первую очередь это происходит из-за непонимания важности и значения этой, казалось бы, мелочи. На самом же деле корпоративные подарки позволяют постоянно проявлять внимание к своим сотрудникам, коллегам и партнерам, делая акцент на том, что вы цените и уважаете их труд.

Корпоративные подарки не должны быть слишком простыми (шариковая ручка и блокнот точно не смогут выразить ваше уважительное отношение к сотрудникам) или, наоборот, слишком изощренными (вряд ли кто-то оценит причудливую статуэтку в виде диковинного животного), а также слишком дорогими или слишком дешевыми. В сфере корпоративных сувениров важны умеренность и соблюдение баланса.

Идеальным вариантом корпоративного подарка могут стать наручные часы с логотипом вашей компании. Подобный аксессуар объединяет в себе сразу несколько важнейших функций:

показывает время;

гармонично дополняет деловой образ;

указывает на принадлежность обладателя к бизнес сообществу.

Часы с вашим фирменным логотипом лучше всяких слов покажут, насколько сильно вы цените своих коллег, сотрудников и партнеров, а они, в свою очередь, ответят вам лояльностью, высокой трудоспособностью и эффективной работой.

Профессионализм сотрудников и мастеров, а также внушительная производственная база, которой обладает компания «Полет Классика», позволяет исполнить любое желание клиента по созданию идеальных наручных часов с логотипом, начиная с цветовой гаммы и заканчивая часовым механизмом и оформлением циферблата. Однако, основным направлением деятельности компании являются услуги по нанесению фирменной символики на часовые изделия. Брендирование может осуществляться с применением самых различных технологий, наиболее распространенными и востребованными среди которых являются:

многоцветная тампопечать;

наклеивание объемных металлических стикеров;

лазерная гравировка;

чеканка;

глубокое травление.

Более того, нанесение логотипов возможно не только на циферблаты, но и на заднюю крышку, упаковку и даже документацию часов, т.к. в наши дни настоящим значением обладают незаметные на первый взгляд детали и мелочи.

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