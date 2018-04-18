Екатеринбург к игре готов!

В столице Урала официально открыт реконструированный стадион – главный в Свердловской области объект Чемпионата мира по футболу-2018

Готовность стадиона проверили матчем между московским Спартаком и местным Уралом. К радости заполнивших стадион зрителей – всех, кроме болельщиков столичной команды, конечно, - Урал выиграл со счетом 2-1. О забитом в ворота гостей голе все обитатели нескольких окрестных кварталов узнавали одновременно с теми, кто присутствовал на матче, поскольку радостный рев со стадиона в этот момент разносился во все стороны. Хорошее настроение основной массе болельщиков было обеспечено не только победой своей команды над действующим чемпионом России, но и состоянием обновленного стадиона, тем, как все на нем организовано и устроено.

Из стройки в перестройку

Надо сказать, что к своему нынешнему состоянию этот стадион шел довольно долго и по извилистой дороге. Он был построен в середине 50-х годов прошлого века на площадке, которая исторически была связана со спортивными объектами – еще в 1900 году в этом месте местный купец и меценат построил велодром, а в 1913 году здесь уже прошли первые футбольные соревнования. Стадион получил название – Центральный. Он входил в десятку лучших спортивных объектов СССР. Однако к середине первого десятилетия нового века необходимость его реконструкции стало очевидна всем. С 2006 по 2011 год стадион был реконструирован. Столь долгий срок работ был обусловлен тем, что в процессе были выявлены существенные недостатки, сменен генеральный подрядчик, а уже построенные северную и южную трибуны пришлось снести.

Впрочем, еще до окончания реконструкции России выиграла право стать хозяйкой мундиаля-2018.

Так что работа по созданию нового проекта стадиона началась еще до того, как был реализован старый.

Окончательно Екатеринбург был утвержден как город, который примет матчи чемпионата мира осенью 2012 года. Ко второй реконструкции, в том числе и предполагавшей увеличение посадочных мест за счет возведения временных трибун приступили осенью 2015 года. Генеральным подрядчиком выступила компания Синара-Девелопмент. Изначально предполагалось, что вместимость стадиона составит 45 тыс. зрителей, однако в процессе переговоров с FIFA это значение было уменьшено с тем, чтобы сократить затраты на реконструкцию стадиона. В итоге во время проведения чемпионата вместимость стадиона составит 35 тыс. зрителей, а после того как временные трибуны будут демонтированы – около 25 тыс. Однако у обновленного стадиона останутся такие преимущества, как, например, полностью закрытые крышей зрительские места.

По последнему слову техники

Одним из главных условий обеих реконструкций было сохранение исторического фасада стадиона, поскольку он признан объектом культурно-исторического наследия. Теперь за историческими стенами скрывается самая современная начинка.

Ей занималась компания КРОК – российский системный интегратор, входящая в первую десятку крупнейших IT-компаний России. Екатеринбург-Арена не первый, связанный с футболом и спортивными объектами проект компании. Ранее она реализовала проект по строительству инженерной и телекоммуникационной инфраструктуры стадионов ФК «Краснодар» и ФК ЦСКА, а также установила систему озвучивания чаши стадиона «Открытие-Арена».

На стадионе в Екатеринбурге в общей сложности компания КРОК спроектировала и построила более 20 инженерных и телекоммуникационных систем. Среди них билетно-пропускная система, интегрированная в общую систему FIFA, системы телетрансляций, мультимедиа, мониторинга инженерных конструкций, а также системы безопасности, в том числе обустроены отдельные помещения с независимыми системами связи для ФСБ, ФСО и МВД и многие другие. Кстати говоря, на стадионе есть полностью оборудованный необходимой инфраструктурой рабочий кабинет для президента.

В компании не раскрывают общую стоимость установленных на стадионе систем. Однако по словам руководителя направления слаботочных систем компании КРОК Ивана Царева, по практике, их стоимость составляет порядка 10% от стоимости всего спортивного объекта.

У FIFA свои требования к стадионам, где проходят матчи чемпионата, которые, кстати говоря, меняются в связи с новыми обстоятельствами. Так, например, на чемпионате мира 2010 года в ЮАР болельщики стали активно использовали вувузелы, создавая невообразимый шум на стадионе. Так что FIFA ввела новое регламентное требование к звуку на стадионах: чтобы «перекричать» шум, создаваемый зрителями, звуковое давление должно быть не менее 118 децибел. Также были повышены требования к разборчивости звука. По словам представителей компании КРОК, ей пришлось провести тексты акустики нескольких мировых производителей в специальной лаборатории в Германии прежде чем отобрать подходящее оборудование.

Также одно из важных требований FIFA – обеспечение прохода болельщиков на матч и заполнение стадиона в течение часа. Для того чтобы выполнить это условие, компания КРОК установила два временных павильона для досмотра болельщиков. После проведения чемпионата они будут демонтированы. Но поскольку в это же время будут демонтированы и дополнительные временные трибуны, количество зрителей сократится, а значит они будут успевать за довольно короткое время проходить через оставшиеся пункты пропуска.

Кстати говоря, выход болельщиков с центральных трибун после матча-открытия занял порядка 15 минут.

Снова Центральный

Сейчас на стадионе идут последние работы, связанные с благоустройством территории, в частности, заканчивается строительство парковочной площадки. Впрочем, как уже было сказано, это не помешало ввести его в строй первым из семи стадионов, которые строятся в России специально к чемпионату мира.

Во время чемпионата здесь пройдут матчи группового этапа Чемпионата мира, в которых сыграют команды Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, Мексики и Швеции.

После завершения мундиаля, стадион будет использоваться городом в качестве многофункционального спортивно-развлекательного комплекса. На нем планируется проводить спортивные соревнования различного уровня, концерты, выступления и выставки. И, конечно же, на стадионе будет играть домашние матчи ФК «Урал». Также ему будет возвращено историческое название – Центральный стадион. В Екатеринбург-Арену он переименован на время проведения Чемпионата по требованию FIFA.

Газон на стадионе был засеян летом прошлого года

Поле Екатеринбург-Арены подогревается

Над временными трибунами нет защиты от дождя

Металлоконструкции временных трибун выполнены с большим запасом прочности

Аккустическая система чащи стадиона обеспечивает громкий и четкий звук

Временные трибуны расположены за воротами

Крыша опоясывает стадион по кругу

В чаще стадиона установлены светодиодные информационные экраны с высокой четкостью изображения

Системы безопасности обустроены по последнему слову техники

На стадионе оборудована отдельная линия связи на случай чрезвычайных ситуаций

Зал для пресс-коенференций в подтрибунном помещении