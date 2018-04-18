Трамп был в курса планов Израиля нанести авиаудар по Сирии

Израиль заранее предупредил США о намерении нанести авиаудар 9 апреля по аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс, пишет сегодня, 18 апреля газета Wall Street Journal.

Издание сообщает, что удар по базе был нанесен вслед за телефонными переговорами премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.

Главной целью удара стала система ПВО Ирана новейшей разработки, которая незадолго до этого была доставлена на базу. В результате израильской атаки система была уничтожена до выведения на боевое дежурство. Также издание сообщает, что в ходе израильского авиаудара был уничтожен ангар с иранскими беспилотниками.

Как сообщает российское Минобороны, Израиль атаковал сирийскую базу двумя самолетами F-15 ВВС из воздушного пространства Ливана. Было выпущено в общей сложности восемь ракет, пять которых были перехвачены сирийскими ПВО.

При этом министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман ранее заявлял, что не знает, кто нанес удар.

Ранее Госдеп и Пентагон выразили свою поддержку Тель-Авиву. Это произошло сразу после обмена ударами между Израилем и Сирией. При этомвоенные США отрицают свою причастность к инциденту.