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Москва, 18.04.2018

Киев задумался о сотрудничестве с Крымом в области разработки газовых месторождений

«Expert Online» 2018

Украина изучает возможность заключения соглашения по разработке газовых месторождений в территориальных водах Крыма. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.
«Совершенно ясно, что мы физически не можем там присутствовать. И мы не можем это изменить», — заявил чиновник, который уточнил, что страна рассматривает возможность сотрудничества с Россией по этому вопросу. 
«Мы изучим эти идеи. Я вижу, что имеет смысл делать это», - резюмировал Данилюк.
При этом, Данилюк не уточнил, с кем он собирается договариваться — с международными инвесторами или российским флотом.
Напомним, что после возвращения Крыма в состав России имущество «Черноморнефтегаза», которым до этого события владел «Нафтогаз» Украины перешло введение новой копании Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз». 
Сейчас «Черноморнефтегаз» эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.

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