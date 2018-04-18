Киев задумался о сотрудничестве с Крымом в области разработки газовых месторождений

Украина изучает возможность заключения соглашения по разработке газовых месторождений в территориальных водах Крыма. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Совершенно ясно, что мы физически не можем там присутствовать. И мы не можем это изменить», — заявил чиновник, который уточнил, что страна рассматривает возможность сотрудничества с Россией по этому вопросу.

«Мы изучим эти идеи. Я вижу, что имеет смысл делать это», - резюмировал Данилюк.

При этом, Данилюк не уточнил, с кем он собирается договариваться — с международными инвесторами или российским флотом.

Напомним, что после возвращения Крыма в состав России имущество «Черноморнефтегаза», которым до этого события владел «Нафтогаз» Украины перешло введение новой копании Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз».

Сейчас «Черноморнефтегаз» эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.