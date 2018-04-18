Китай подготовил план реагирования на действия США

Китай подготовил экстренный план реагирования на торговый конфликт с США. Официальный представитель государственного комитета по реформам и развитию Китая Янь Пэнчэн сообщил, что план будет действовать на разных уровнях и предоставлять политические инструменты для реагирования на действия США и ограничивать влияние торгового конфликта на экономику страны.

«Что касается того, какое влияние может оказать на экономику Китая торговый конфликт, то я хочу сказать, что у нас есть экстренный план реагирования на различных уровнях и политические резервы, чтобы ответить на торговые трения, которые инициировали США», — цитирует РИА новости Янь Пэнчэна, который уверен, что в целом конфликт «можно будет контролировать».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал введение торговых пошлин для товаров из Китая на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Предположительно пошлины должны затронуть китайский экспорт в США. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.