Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 18.04.2018

Китай подготовил план реагирования на действия США

«Expert Online» 2018

Китай подготовил экстренный план реагирования на торговый конфликт с США.  Официальный представитель государственного комитета по реформам и развитию Китая Янь Пэнчэн сообщил, что план будет действовать на разных уровнях и предоставлять политические инструменты для реагирования на действия США и ограничивать влияние торгового конфликта на экономику страны.

«Что касается того, какое влияние может оказать на экономику Китая торговый конфликт, то я хочу сказать, что у нас есть экстренный план реагирования на различных уровнях и политические резервы, чтобы ответить на торговые трения, которые инициировали США», —  цитирует РИА новости Янь Пэнчэна, который уверен, что в целом  конфликт «можно будет контролировать».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал  введение торговых пошлин для товаров из Китая на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Предположительно пошлины должны затронуть китайский экспорт в США. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. «Русал» перекроит мировой фондовый рынок
      Санкции в отношении публичной компании, к которым относится «Русал», являются беспрецедентными и могут переформатировать весь мировой финансовый рынок
    2. Доллар могут запретить
      США намерены уже сегодня ввести ряд новых санкций в отношении России после «инцидента в сирийском Думе»
    3. Транзит Прибалтики «стиснул зубы»
      Страны Балтии все больше теряют на противостоянии России