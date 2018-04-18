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Москва, 18.04.2018

Лондон уничтожает улики отравления Скрипалей

«Expert Online» 2018

Посольство России в Британии назвало дезинфекцию в Солсбери попыткой уничтожить улики. Об этом заявил «РИА Новости» представитель ведомства.

Ранее в городе были проведены работы по очистке мест, где были найдены следы отравляющего вещества. Заявление было сделано представителями Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.

Российские дипломаты обратили внимание на ряд нестыковок в аргументации британцев. А именно, как при столь масштабном заражении отравились всего три человека — Скрипали и полицейский Ник Бейли.

По словам дипломатов, видимые невооруженным глазом нестыковки «подталкивают к мысли о том, что так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя "сжигание потенциально зараженных предметов", на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать». Собеседник агентства также напомнил, что ранее были умерщвлены домашние животные Скрипаля, которые, по мнению российской стороны, также являлись уликой.

Напомним, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон, не предъявляя доказательств, обвинил в произошедшем Россию, лишь на том основании, что Скрипали были отравлены якобы веществом, разработанным в СССР. Вслед за этим последовала высылка российских дипломатов рядом европейских государств и США, поддержавших Британию.

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