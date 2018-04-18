Меркель и Путин «сверили часы» по Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону конфликт в Сирии. Оба лидера разделяют мнение, что ситуацию необходимо возвращать в нормальное русло путем политических переговоров. Об этом сообщает официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт.

«Разговор был посвящен ситуации в Сирии. Канцлер и президент пришли к единому мнению, что важно сосредоточить в центре всех усилий политического процесса урегулирование кровавого конфликта. Обсуждались различные возможности этого», - сообщил Зайберт.

Меркель также после разговора с Путиным заявила, что готова встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время.

«Я полагаю, что мы встретимся в обозримом будущем, но точная дата пока не определена», - сообщила канцлер.

В Кремле, комментируя телефонный разговор Путина и Меркель, уточнили, что акцент был сделан на «важности проведения миссией ОЗХО, которая сейчас находится в Сирии, тщательного и объективного расследования».

Также обеих сторон высказана готовность «содействовать возобновлению политико-дипломатических усилий по "сирийскому досье", в том числе на Женевской и Астанинской площадках, и продолжить двусторонние контакты на этот счет».