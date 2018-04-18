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Москва, 18.04.2018

Меркель и Путин «сверили часы» по Сирии

«Expert Online» 2018
  • "Поток" в надежных руках
Михаил Метцель/ТАСС

"Поток" в надежных руках

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону конфликт в Сирии. Оба лидера разделяют мнение, что ситуацию необходимо возвращать в нормальное русло путем политических переговоров. Об этом сообщает официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт.

«Разговор был посвящен ситуации в Сирии. Канцлер и президент  пришли к единому мнению, что важно сосредоточить в центре всех усилий политического процесса урегулирование кровавого конфликта. Обсуждались различные возможности этого», -  сообщил Зайберт.

Меркель также после разговора с Путиным заявила, что готова встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время.

«Я полагаю, что мы встретимся в обозримом будущем, но точная дата пока не определена», -  сообщила канцлер.

В Кремле, комментируя телефонный разговор  Путина и Меркель, уточнили, что акцент был сделан на «важности проведения миссией ОЗХО, которая сейчас находится в Сирии, тщательного и объективного расследования».

Также  обеих сторон высказана готовность «содействовать возобновлению политико-дипломатических усилий по "сирийскому досье", в том числе на Женевской и Астанинской площадках, и продолжить двусторонние контакты на этот счет».

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