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Москва, 18.04.2018

Минобороны Сирии показало новейшие средства ПВО российского производства

«Expert Online» 2018

Министерство обороны Сирии продемонстрировало новейшие системы ПВО, которые находятся на вооружении этой арабской республики. Ролик размещен в Youtube-канале,  сообщает «РИА Новости».

В ролике показан российский пусковой модуль «Стрелец», который предназначен  для запуска ракет «Игла» или «Игла-С» с носителей наземного, воздушного или морского базирования.

Кроме того, продемонстрированы ракетно-пушечный комплекс «Панцырь-С», ЗРК «Бук-М2Э» и другие средства ПВО.

Напомним, утром 14 апреля западная коалиция во главе с США нанесла удар по правительственным объектам в САР. Всего было выпущено 103 ракеты, 71 из которых была перехвачена сирийскими ПВО. Данные привело Минобороны РФ. Также сообщается, что ракеты были уничтожены средствами ПВО еще советского производства.

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