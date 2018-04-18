Напавший на одноклассников в Башкирии подросток причислял себя к «колумбайнерам»

Подросток напавший с ножом на одноклассников и учительницу в городе Стерлитамак в Башкирии, был фанатом «колумбайна». Об этом рассказал РИА Новости его знакомая, которая сообщила, что подростка «гнобили в школе, над ним издевались».

«Колумбайнерами» называют себя поклонники подростков из США Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые в 1999 году устроили стрельбу в школе «Колумбайн». Тогда жертвами нападения стали учитель и 12 студентов.

Ранее, утром 18 апреля ученик коррекционного класса школы №1, ранив учительницу и учеников в классе информатики, совершил поджог помещения, после чего нанес себе ножевое ранение.