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Москва, 18.04.2018

Напавший на одноклассников в Башкирии подросток причислял себя к «колумбайнерам»

«Expert Online» 2018

Подросток напавший с ножом на одноклассников и  учительницу в городе Стерлитамак в Башкирии, был фанатом «колумбайна». Об этом рассказал РИА Новости его знакомая, которая сообщила, что подростка «гнобили в школе, над ним издевались».

«Колумбайнерами» называют себя  поклонники подростков из США Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые в 1999 году устроили стрельбу в школе «Колумбайн». Тогда  жертвами нападения стали учитель и 12 студентов.

Ранее, утром 18 апреля ученик коррекционного класса школы №1, ранив учительницу и учеников в классе информатики, совершил поджог помещения, после чего нанес себе ножевое ранение.

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