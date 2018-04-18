Вашингтону от России прилетело

«Роскосмос» и «Росатом» временно не будут подписывать юридически обязывающие документы с компаниями, чьи страны ввели санкции в отношении РФ. Период моратория позволит сделать аудит существующих контрактов, считает аналитик. Ближайшие месяц-полтора дискуссия по поводу ответных мер обещает быть острой, хотя и не очень заметной для публики

Правительство поручило государственным корпорациям «Роскосмос» и «Росатом» ввести временный запрет на подписание юридически обязывающих документов с зарубежными компаниями, чьи страны ввели санкции в отношении России. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, запрет, в частности, не коснется ранее заключенных контрактов и соглашений в космической сфере, но перекроет США доступ к технологиям создания шлюзовых модулей, которые американцы планировали получить в рамках создания международной окололунной станции Deep Space.

Поручение, по информации издания, было подписано вице-премьером Дмитрием Рогозиным в начале прошлой недели.

Россия доставляет американских астронавтов на борт МКС, поставляет в Штаты жидкостные ракетные РД-180/181 производства химкинского «Энергомаша» (контракты рассчитаны до 2019 года, их стоимость свыше 1 млрд долларов). Не менее важны и поставки ракет-носителей «Союз-СТ» для запуска спутников с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Важно обозначить, указывает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, что данный запрет не является частью законопроекта правительства России о контрасанкциях, это отдельная целевая мера. Deep Space Gateway это совместный проект Роскосмоса и корпорации Boeing, напоминает он. Предполагалось, что Россия будет создавать несколько модулей, в том числе и обитаемых. Также американская сторона планировала выкупить у России технические наработки и вот этот пункт, судя по всему, больше не актуален.

Есть повод проанализировать и пересмотреть все подобные совместные проекты, считает аналитик, оценив их выгоду для российских ведущих корпораций и сохранив наиболее перспективные. Полный же выход из проектов по освоению космоса был бы шагом на несколько десятилетий назад.

И Алексей Антонов, и директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин полагают, что нужно особенно тщательно подойти к запретам по линии «Росатома», одного из наиболее успешных на глобальной арене концернов. В США эта госкорпорация поставляет чуть ли не половину потребляемого американской промышленностью обогащённого урана.

Не исключено, что вводимые сейчас временные запреты будет действовать до конца мая, когда депутаты Госдумы обсудят внесенный недавно законопроект об ответных мерах и примут решение относительно судьбы этого документа, считает Алексей Панин. Насчет прежних контрактов, указывает он, до недавнего времени, до последних американских санкций, была общая практика — санкции действуют только на контракты, заключенные после даты их принятия. Пока он не видит оснований для ее изменения.

В целом не следует, вслед за США, ограничивать российский же бизнес, считает эксперт, хотя бы это и могло нанести тактический ущерб США. Если же рассуждать стратегически, то и космос, и атомная промышленность — глобальные сферы, в которых между собой конкурируют даже не компании, а страны.

Нужно добавить, что пока политика ограничений с российской стороны носит более чем умеренный и весьма разумный характер, позволяющий провести аудит отношений в чувствительных сферах.