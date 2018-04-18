Опубликована деловая программа ПМЭФ -2018

Организаторы ПМЭФ-2018 разместили деловую программу на официальном сайте Форума с краткими аннотациями сессий.

На сегодняшний день программа насчитывает более 90 мероприятий, в числе которых деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, теледебаты и т. д. Все события пройдут в рамках четырех основных тематических блоков: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Человеческий капитал в цифровой экономике» и «Технологии для лидерства».

«Главная тема ПМЭФ-2018 „Создавая экономику доверия“ объединяет все тематические блоки под одним названием и позволяет участникам и гостям Форума со всего мира обсудить друг с другом ключевые задачи, стоящие перед мировым бизнес-сообществом, найти новые точки роста для развития экономики. В дискуссиях, в обмене мнениями рождается то самое доверие, в котором сейчас так остро нуждается мировая экономика», – отметил советник Президента Российской Федерации, руководитель программного комитета Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Центральным событием Форума станет пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина, Президента Франции Эммануэля Макрона и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, комментируя программу Форума, отметил: «В рамках Петербургского международного экономического форума – 2018 особое внимание будет уделено как вопросам развития традиционных секторов экономики (энергетика, транспорт и т. д.), так и новым тенденциям цифровизации. В частности, представители органов власти и бизнеса обсудят антимонопольное регулирование в цифровой экономике; развитие необходимых навыков и будущее рынков труда; цифровые технологии в АПК; защиту информации и безопасность в условиях глобализации. Специальным мероприятием ПМЭФ-2018 станет Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) с участием представителей аргентинского председательства в B20, глобальных бизнес-лидеров и глав международных организаций, посвященный обсуждению рекомендаций для лидеров „Группы двадцати“ к саммиту в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря 2018 года. ПМЭФ-2018 посетят внушительные делегации бизнеса таких стран, как США, Франция, Япония, Индия, Италия, Финляндия и многих других».

Работу ПМЭФ-2018 завершит Международный молодежный экономический форум, организованный в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации об организации постоянно действующей молодежной платформы на Петербургском международном экономическом форуме Фондом «Росконгресс», Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Программа Форума доступна по ссылке: https://www.forumspb.com/programme/

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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