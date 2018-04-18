Пентагон призвал верить Владимиру Путину

Глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен подтвердил, что военные США имеют достоверные данные о проходивших в России испытаниях гиперзвуковых ракет различного назначения.

Военный уточнил, что, к сожалению, не имеет права раскрывать способы получения подобной секретной информации. Также Хайтен сообщил, что не может рассказать о каких-либо технических характеристиках этих ракет. Он просто призвал прислушаться к заявлениям Москвы о разработке современного вооружения.

"Вы должны верить заявлениям Владимира Путина о том, над чем он работает", — цитирует слова генерала Defence News.

Хайтен не рассказал о том, какие испытания проходит российская ракета, однако, "было очевидно, что он воспринял слова Путина очень серьезно", пишет издание. Генерал также напомнил, что США тоже работали над ультразвуковым оружие, однако испытания пришлось приостановить, поскольку они "не были успешными".