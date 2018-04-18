Эпоха Кастро закончилась

На Острове свободы уходит целая эпоха продолжительностью более полувека. Впервые за без малого шесть десятилетий власть на острове не будет находиться в руках человека по фамилии Кастро. Однако приведет ли это изменениям в жизни кубинцев, сейчас судить трудно.

По крайней мере, сами кубинцы относятся к почти эпохальным переменам, на удивление, безразлично. Формально интриги никакой нет, потому что почти сразу же после появления информации об уходе Рауля Кастро стало известно, что его наверняка сменит нынешний вице-президент Кубы Мигель Диаз-Канель. Ожидается, что именно его выберут на освобождающийся пост председателя Государственного совета и Совета министров (президента) Кубы шестьсот с небольшим депутатов Национальной ассамблеи народной власти, однопалатного парламента Острова свободы. Казалось бы, среди 11 миллионов кубинцев сейчас должны царить надежды на большие перемены. Однако, отмечают иностранные наблюдатели, в воздухе повисло безразличие. Мало кто рассчитывает, что со сменой власти произойдут какие-либо серьезные изменения в политической системе. В народе преобладает мнение, что все останется, как было при братьях Кастро. Можно без особого труда найти людей, причем, не в глухой провинции, а даже на столичных улицах, которые утверждают, что ничего не слышали об уходе Рауля Кастро. Об апатии говорит и внешняя обыденность события – практически полное отсутствие плакатов и афиш, рассказывающих о смене власти в стране. Правда, здесь следует иметь в виду, что по кубинским законам какая-либо агитация запрещена.

Не только у народа, но и у политологов мало сомнений, включая, например Рафаэля Эрнандеса, кстати, члена КПК, в том, что Диаз-Канель продолжит курс братьев Кастро.

«Если бы считалось, что новый президент произведет фундаментальные изменения в жизни простых людей,- объясняет Эрнандес,- то они бы сейчас говорили только об этих выборах. Но действительность заключается в том, что простые кубинцы не ждут фундаментальных перемен».

На Кубе нет прямых президентских выборов. Главу государства выберут 605 законодателей, которых, в свою очередь, выбрали в марте этого года. Залогом преемственности курса нового руководителя Кубы можно считать и то обстоятельство, что Рауль Кастро несмотря на преклонный возраст (через полтора месяца он отметит 87-й день рождения) явно не торопится стать пенсионером. Он до 2021 года будет оставаться первым секретарем компартии, единственной и, естественно, правящей партии на Острове свободы.

«Новый президент будет более-менее заниматься повседневными делами,- объясняет Хэл Клепак, автор биографии Рауля Кастро.- Однако в случае возникновения серьезного кризиса или больших проблем в отношениях с США, например, в политике или экономике, то последнее слово все равно останется за Раулем».

Считается, что Рауль Кастро не случайно выбрал себе на замену 57-летнего Мигеля Диаза-Канеля. Диаз-Канель считается реформатором, но реформатором очень осторожным, как, в целом, и сам Кастро младший. Его, вне всяких сомнений, ждет непростая эквилибристика – лавирование между проведением рыночных реформ и сохранением прежней социальной политики и политического строя. Ожидается, к примеру, что образование и здравоохранение на острове останутся бесплатными. В этом отношении так же, как и в ряде социальных вопросов, братьям Кастро есть чем гордиться. По количеству докторов на душу населения, например, Куба на первом месте в обеих Америках. Да и продолжительность жизни кубинцев – 79 лет вызывает уважение. Кубинцы, находящиеся на государственной службе, конечно, недовольны своими низкими зарплатами, но государство и сейчас гарантирует низкие цены на основные продукты питания.

Общераспространенное мнение состоит в том, что Диаз-Канель мало что изменит (по крайней мере, на первых порах) и в политической сфере.

Мигель Диаз-Канель во власти уже более десяти лет. До того, как стать заместителем Рауля Кастро в 2013 году, он в 2009-12 годах возглавлял министерство высшего образования Кубы. Однако несмотря на это Мигель все время находился в тени братьев Кастро и сейчас относительно, конечно, неизвестен для большинства кубинцев. По крайней мере, на публике на официальных мероприятиях он появлялся нечасто.

И все же, самые отчаянные оптимисты надеются на структурные, так сказать, перемены пусть и не сразу, а после окончательного ухода Рауля Кастро на пенсию. С одной стороны, Диаза-Канеля по праву можно считать типичным партийным аппаратчиком, потому что других политиков на острове во власти просто не было, но с другой, он представляет новое поколение представителей высшей власти Кубы и его имидж очень сильно отличается от представителей старой гвардии, включая братьев Кастро. Например, в бытность первым секретарем партийной организации в провинции Вилья-Клара в девяностые годы прошлого века он запомнился длинными волосами, любовью к мотоциклам и шортам, которые не очень вяжутся с образом партийного руководителя. Тогда, кстати, он слыл вольнодумцем и даже защищал права представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Пост президента станет неплохим подарком к 58-му дню рождения, который Мигель Диаз-Канель отметит в пятницу, 20 апреля. По образованию он – инженер по электронике. После службы в армии он вернулся в университет на преподавательскую работу. Парторганизацию Вилья-Клары Мигель возглавил в 1994 г. Через девять лет его перевели на такой же пост, но в другую провинцию – Ольгин. Одновременно с новым назначением он был избран и в состав Политбюро КПК.

Оптимисты основывают свои надежды на перемены при Мигеле на одном очень важном, по их мнению, обстоятельстве – новый президент Кубы родился уже после революции 1959 года. Однако перевесит ли это партийное воспитание и приверженность делу марксизма-ленинизма, покажет лишь время.