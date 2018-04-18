Высшая школа экономики опубликовала прогноз, авторы которого ожидают целый ряд негативных последствия для экономики РФ в случае введения новых санкций США и основываются на идее российской слабости относительно страны-санкционера. Между тем, США бьют по одному из своих самых сильных конкурентов в критически важных для них сферах. Такой конкурент, по определению, может и сильно сопротивляться, и наносить ответные удары. Можно даже сделать предположение, что все дело с санкциями не столько в геополитике, сколько в экономике

Санкции и спекуляции

Центр развития Высшей школы экономики опубликовал бюллетень «Комментарии о государстве и бизнесе», предрекающий целый ряд негативных последствий в случае введения дополнительных санкций США. Аналитики ВШЭ пишут об дополнительном оттоке капитала из России 20 млрд долларов и суммарном в 49 млрд, о необходимости отказа от смягчения денежной политики, удорожании кредитов для бизнеса и потере 0,2 процентных пункта роста ВВП (1,7% вместо 1,9%). Ответные меры против Америки в ВШЭ считают лишь обременением для нашей экономики. Так, указывают аналитики, размер российской экономики на порядок меньше американской, а это означает, что сколько-нибудь чувствительные для США санкции ударят по России гораздо сильнее.

Прогноз ВШЭ базируется на монолитности инвестиций, как будто один инвестор из США собирается вводить или выводить деньги из рынка России, что, конечно, не так, комментирует эти сценарии управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко. Большая часть инвестиций на рынке принадлежит ЕС, и его крупный бизнес при расширении санкций будет искать способы работать дальше, а не разрывать связи.

Он напоминает, что перед глазами иностранного бизнеса «история из 2014 года, когда контракты были разорваны, деньги с обеих сторон потеряны (данные по потерям разнятся от 40 до 300 млрд долларов, в зависимости от ангажированности СМИ и экспертов), рынок в течение пары лет восстановился, но теперь возврат туда сопряжен с инвестициями, на порядок большими, а ниши распределены между отечественными производителями».

Кроме того, указывает аналитик, девальвация рубля дает преимущество и в следующем раунде борьбы за рынок, но теперь уже в виде экспансии в ЕС.

Как еще могут развиваться события? Торговый профицит с США на март составил более 10 млрд долларов. Если мы откажемся от их фармацевтики, IT-решений и некоторых технологий из США, то будем использовать их же, но под другим названием — чем мы хуже китайцев? — а судиться будем в ВТО, решения которого «уже мало кого волнуют» замечает эксперт.

Что касается других контрсанкций, то вероятность их введения Александр Григоренко считает меньшей. С нашей стороны, говорит он, в Америку поступают стальной прокат (трубы), алюминий, титан, уран, ракетные двигатели, ПО, оружие и мотоциклы. Трубы им нужны для сланцевой революции, своих не хватает, титан и алюминий необходимы для программы перевооружения и обновления инфраструктуры. Счет идет в 5-25% от поставок по конкретным наименованиям и закрыть их быстро не получится.

Это, добавим, если не идти на тотальную конфронтацию. Есть ли для нее повод? Не такой простой вопрос, как кажется. Действия США в торговой и инвестиционной сферах действительно сильно качнули наши фондовый и валютный рынок. Но при этом, санкции-то Штаты применили точечные. Сразу ответить им «по всему фронту» торговых отношений было бы и не адекватно, и лишило бы Россию инструментов влияния на ситуацию в будущем. А они могут понадобиться.

Что касается спекулятивного капитала, замечает Александр Григоренко. то его размеры постоянно меняются и считать значения «на завтра» можно только умозрительно. На ближайшую неделю рубль останется в том же коридоре, что и сейчас, около 60 рублей за доллар, уверен он. Правительству сейчас уже не нужно девальвировать валюту, поскольку торговый баланс прочно сместился в сторону России. Стоимость рубля будет возвращаться к значениям февраля 2018 года и даже пробьет коридор ниже, непосредственно после Мундиаля.

Санкции не могут изменить тренд на развитие экономики, и здесь ограничение, как по прогнозу ВШЭ, действительно, может достигнуть 0,2% ВВП, не более того, заключает Александр Григоренко. Низкий государственный долг и эффективная политика ЦБ для иностранных инвесторов значит больше, чем ограничение по контрактам в долларе, хотя сейчас можно заметить, как «перекладываются» все, кто использует доллары. Эта ситуация не продлится долго и уже к лету, на ЧМ 2018 придет к балансу, полагает он. я. Финансовые потоки уже будут иметь другую конфигурацию и влияние новых санкций будет все менее заметным, а дальнейшее обострение, если оно произойдет, вызовет серьезный политический кризис в ЕС, который вспомнит, что живет, в том числе, за счет ресурсов и из России (до 34% только по газу).

Трамп, который хотел дружить

Как отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, у санкций есть явная не только (а может быть, и не столько!) политическая подоплёка, сколько экономическая. Цель санкций во многом – подорвать экономику России, особенно тех отраслей, которые выступают конкурентами США в мире.

Яркий пример – удар по «Русалу», указывает эксперт. Он просто убрал мгновенно импорт алюминия из России в США, что сразу подняло возможности их местных производителей алюминия, в частности, компании Alcoa.

Марк Гойхман считает, что, в силу этой логики, можно предположить, что санкции будут постепенно распространяться на компании, ориентированные на экспорт: это сферы продажи металлов, химической и нефтехимической продукции, поставок нефтепродуктов в Европу, где ширятся интересы продаж сжиженного газа из США и пр. Однако распространение санкций на российский суверенный госдолг противоречит интересам самих западных инвесторов, вкладывающих средства в очень доходные по мировым меркам госбумаги, уверен он. Поэтому, исходя из превалирования экономических причин санкций над политическими, можно считать менее вероятным запрет на покупки российских ОФЗ или евробондов.

Но могут оказаться под ударом многочисленные производственно-сбытовые и финансовые связи санкционных предприятий, что отразится на смежных отраслях. Очень важен и вопрос об ответных контрсанкциях, которые также могут быть болезненны для страны, заключает аналитик.

Вопрос, действительно, в том, насколько аналитически плодотворны констатации малого размера нашей экономики относительно американской (на что упирают в своем прогнозе и в ВШЭ)? Обострение отношений с США пришлось, случайно или нет, на их возвращение на мировой рынок в качестве экспортера углеводородов. Есть некоторый парадокс в том, что Дональд Трамп, который как будто хотел дружить, и провозгласил немногим менее года назад доктрину «энергетического доминирования» США. Возможно, он не предвидел всех последствий, а вот лоббисты этой темы в конгрессе и сенате почти сразу, следующим шагом, инициировали законопроект H.R. 3364, вскоре ставший законом CAATSA. В котором, из трех «противников Америки», две страны, РФ и Иран, являются странами с конкурентоспособным нефтегазовым сектором в экономике, а Россия конкурентоспособна и в других видах важных для США минеральных ресурсов и продуктах их первых переделов (например, в алюминии). В нефти и газе наша страна не только никому не младший брат, а более сильный конкурент.

Сильный может ответить. Чем ответим мы? Определенные прямые контршаги предпринимаются, но важно, наверное, учитывать, что санкции США сами по себе являются ответными мерами. Следовательно, надо продолжать твердо делать то, в ответ на что эти меры приняты. Можно назвать строительство «Северного потока 2», «Турецкого потока», внешнеэкономическую стратегию «Роснефти» и других российских нефтяных компаний, Ямал-СПГ, добавив к этому продвижение на новые рынки продукции металлургии. И, конечно, выполнение Госпрограммы вооружений, как и планов конверсии.