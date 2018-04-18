Нефть в обмен на катастрофу

Венесуэльская нефтянка так же, как все остальные отрасли экономики находится сейчас в сильнейшем кризисе. Очередным подтверждением тяжелейшего состояния экономики Венесуэлы стала нефть: Каракас тратит каждый день миллионы долларов на ее покупку.

По мнению экспертов, пишет лондонский Independent, нефтяная промышленность Венесуэлы работает сейчас лишь на 40% своих возможностей. В марте Международное энергетическое агентство (IEA) сообщило, что продолжает считать Венесуэлу самым крупным риском на планете для глобальных поставок сырья, который может скоро создать на рынке дефицит «черного золота».

Скорость, с которой ухудшается положение в нефтяном секторе, производит сильное впечатление. Например, в феврале добыча нефти венесуэльскими нефтяниками, по данным агентства Bloomberg, снижалась в среднем на 100 тыс. баррелей в день. По данным же Центрального университета Венесуэлы, добыча нефти в стране сейчас достигла абсолютного минимума за последние 70 лет.

Большая часть нефтяных месторождений Венесуэлы дает тяжелую нефть, которую необходимо разбавлять более легкими сортами перед отправкой покупателям. Растворители Каракас, кстати, впервые в истории нефтяной промышленности страны, начал импортировать еще в 2016 году. С тех пор прошли два года. За это время закупки легких сортов нефти, по данным Франсиско Мональди, специалиста по энергетике Латинской Америки в техасском университете Райса, выросли до 200 тыс. баррелей в сутки.

Длинные очереди за продуктами питания и лекарствами в Венесуэле уже давно перестали быть редкостью. Однако даже каких-то несколько лет назад, когда литр бензина стоил 0,01 доллара, очень трудно было представить длинные очереди автомобилей на автозаправках. Сейчас в порядке вещей и они. В Венесуэле нефть по-прежнему стоит дешевле питьевой воды, но нефтянка, с одной стороны, больше не может удовлетворять даже внутренние потребности страны, а с другой, должна работать на экспорт. Мональди уверен, что если добыча нефти упадет ниже миллиона бар./сутки, то последствия будут для венесуэльской экономики катастрофическими.

«Внутреннее потребление составляет около 450 тыс. бар./сутки,- говорит он.- Но Венесуэле необходимо продавать нефть, чтобы выплачивать долги России и Китаю. Правительство вынуждено импортировать нефть по двум причинам. Первая – коллапс нефтеперерабатывающей инфраструктуры, а вторая – нефть тяжелая и нуждается в разбавлении. Нонсенсом является и то, что власти покупают нефть по 80-90 долларов за баррель, а продают населению в виде бензина практически бесплатно».

По мнению Франсиско Мональди, единственная надежда на серьезные перемены в экономическом курсе страны. Аналитики социологической организации IVAD, специализирующейся на опросах населения, считают, что шансы президента Николаса Мадуро на предстоящих в мае выборах выглядят не очень обнадеживающе. 77% участников опроса считают, что Венесуэле необходимо новое правительство. МВФ прогнозирует для Венесуэлы в этом году спад производства в районе 15%. Каракас ожидает, считают многие экономисты, рекордное в Латинской Америке снижение ВВП. По расчетам, к концу этого года оно может составить в общем итоге почти 50% по сравнению с пиковым 2013 годом.

Нефть играет в экономике Венесуэлы огромную роль – она составляет 90% всего экспорта страны. Поэтому коллапс нефтяной промышленности нанесет нокаутирующий удар по всей венесуэльской экономике.

Ситуация в Венесуэле ухудшилась настолько, что венесуэльцы в массовом порядке эмигрируют в соседние страны. За границей сейчас живет 10% населения. Почти в двух третях семей эмигрировал как минимум один человек. Положение осложняет еще и то обстоятельство, что среди трех миллионов мигрантов подавляющее большинство составляет молодежь и квалифицированная рабочая сила. Это еще больше ухудшает ситуацию в экономике.