Деловая повестка Всемирного форума по франчайзингу и Moscow Franchise Expo 2018

30 мая в Москве стартует Всемирный форум по франчайзингу и выставка Moscow Franchise Expo 2018. Обширная программа включает в себя более 40 деловых мероприятий, посвященных актуальным проблемам в сфере развития франчайзинга в различных отраслях экономики.

Форум, организаторами которого выступают Фонд «Росконгресс» и Российская ассоциация франчайзинга (РАФ), пройдет в Центре международной торговли и ЦВК «Экспоцентр».

Работу Форума откроет пленарное заседание «Франчайзинг – двигатель мировой экономики и инструмент международной кооперации». В рамках его проведения будет организована работа следующих секций: «Франчайзинг в развитии регионов», «Франчайзинг в мире цифровой экономики», «Социальный франчайзинг», «Женское предпринимательство», «Наставничество и молодежное предпринимательство».

Механизмам государственной поддержки бизнеса будет посвящена панельная дискуссия «Поддержка малого и среднего предпринимательства на государственном и региональном уровнях», организованная при участии Российского экспортного центра (РЭЦ).

Диалог между ведущими игроками отрасли продолжит панель «Развитие рынка франчайзинга в России. Франчайзинг в лицах». Она позволит участникам крупнейшего события года в сфере предпринимательства ознакомиться с последними достижениями, а также получить интересующую информацию от непосредственных участников процесса.

Одновременно с деловой программой Форума в ЦВК «Экспоцентр» пройдет выставка Moscow Franchise Expo 2018. Для повышения эффективности работы на мероприятии организаторы предлагают воспользоваться специальным сервисом предварительного назначения встреч (Matchmaking)*, который предназначен для поиска потенциальных партнеров, установления и развития деловых связей и предоставляет возможность прямого контакта с участниками и посетителями путем организации индивидуальных, целенаправленных встреч на площадке проведения. В этом году помимо деловой программы гостей выставки ждет большая образовательно-информационная составляющая. Мастер-классы и тематические семинары проведут такие успешные бренды, как Subway, Domino’s Pizza, «Шоколадница», юридическая компания «Городисский и Партнеры» и многие другие.

«Для нас большая честь принимать гостей и участников Всемирного форума и выставки по франчайзингу в России. Радует, что за годы существования Российской ассоциации франчайзинга была найдена такая форма сотрудничества, которая позволяет привлекать на мероприятие самых лучших франчайзеров, экспертов с международными именами и компании, по историям которых можно проследить хронику развития современного франчайзинга», – отметила президент РАФ Агнесса Осипова.

Подробнее о деловой программе Форума и выставке Moscow Franchise Expo 2018 читайте на официальном сайте: forum.rusfranch.ru/programma-foruma/

Участие для делегатов и посетителей Форума и выставки бесплатное.

* Matchmaking – система назначения встреч, специальная зона для переговоров на площадке и команда, которая администрирует встречи.

Для справки

Фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org

Российская ассоциация франчайзинга (РАФ) была создана в 1997 году в целях создания благоприятной правовой и экономической среды для распространения франчайзинга в России. Сегодня РАФ является национальной франчайзинговой ассоциацией, координационным и информационным центром как для действующих, так и для потенциальных франчайзеров и франчайзи.

forum.rusfranch.ru