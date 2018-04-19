Рост благосостояния удивил аналитиков

В марте российским гражданам должно было стать легче жить – их доходы выросли, согласно данным Росстата, более чем на 4%. Но если присмотреться к статистике, она выглядит уже не такой однозначной

Согласно данным Федеральной службы статистики (Росстат), в марте 2018 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 4,1% по сравнению с мартом прошлого года. Хотя по отношению к февралю 2018 года мы уже успели обеднеть на 0,5%. Но зато в целом за первый квартал года уровень доходов населения увеличился на 3% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Еще немного статистики. Если брать номинальный доход, то за год он вырос на 6,9% — до 31,362 тыс. руб. на человека. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2018 года, по оценке, составила 41650 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,0%», — передает ТАСС со ссылкой на Росстат. А квартальном сопоставлении рост составил 12%. Ну что, живем?

Росстату — приз за упорство

«Я бы хотел обратить внимание на одну важную проблему, связанную с доходами населения, — комментирует статистику директор стратегических проектов CAF Group Валентин Островский. — Проблема эта скорее психологическая, которая в итоге выливается в большой негатив для экономики страны в реальных цифрах. Росстат не первый раз пытается сообщить, что доходы населения растут. Абстрагируясь от методики подсчетов показателя, которая давно уже вызывает вопросы, а периодически и возмущение экономистов (вспомнить хотя бы данные, когда ведомство пыталось по-новому «учесть» единоразовые выплаты пенсионерам, чтобы показать хотя бы нулевое изменение показателя), стоит обратить внимание на психологическую составляющую».

Да, признает эксперт, правительство постоянно предпринимает попытки каким-то образом повышать социальные пособия, индексировать пенсии и так далее. Но делает оно это таким неубедительным способом и на такие мизерные суммы для каждого конкретного гражданина, что данные повышения практически не ощущаются населением. В итоге мы имеем дело с неуверенностью в завтрашнем дне. Например, компании отчитываются о рост заработных плат на 2-3%.

Но если зарплата была на уровне минимальной, то повышение это мизерное, считает Валентин Островский. А в совокупности ряд компаний дают основания статистикам делать выводы о повышении доходов. В этой ситуации россияне практически не чувствуют этого самого роста своего благосостояния, на которое ссылается Росстат. Ведь 200-400 рублей повышения зарплаты в текущей экономической ситуации не могут никак заставить граждан тратить больше, разве что за счет кредитов, которые щедро стали раздавать банки в последнее время, создавая потенциальные риски для экономики уже в обозримой перспективе.

Кроме того, стоит понимать, что как раз сейчас мы столкнулись с новым обострением геополитических и экономических проблем, повлекшим обвал рубля. Это может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что также негативно отразится как на доходах, так и расходах населения и, естественно, на работодателях и их финансовых позициях. В этой ситуации для улучшения ситуации с доходами населения просто нет возможности, считает Валентин Островский, — по итогам апреля, говорит он, мы можем вполне увидеть падение показателя на 1-2%, а позже — и еще сильнее.

Риски для среднего домохозяйства

Динамика падения реальных располагаемых доходов россиян за последние четыре года следующая: 2014-й год — минус 0.7%, 2015-й год — минус 3.2%, 2016-й год — минус 5.9%, 2017-й год — минус 0.7%. Так что, делает вывод генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, за четыре года реальные доходы упали на 10%, и для того, чтобы вернуться хотя бы на уровень 2013 года, потребуется рост на 4% в год в течение трех лет. То есть только к концу 2019 года можно рассчитывать, что реальные доходы россиян вернутся к уровню 2013 года, и только в случае если будет стабильной цена нефти, если не будет новой девальвации рубля, новых разрушительных санкций, направленных против российской экономики, и политических потрясений.

Все эти «если», говорит аналитик, создают колоссальные риски для среднего домохозяйства, если оно не имеет дополнительных источников дохода, кроме зарплаты в частной компании (государственная зарплата — совсем другое дело), если нет сбережений в двух-трех валютах, которые могут амортизировать скачки курса рубля, если в семье есть большой процент детей и пенсионеров, студентов, и мало работающих взрослых. Тот курс на повышение налогов, который взяло правительство, затормозит этот вялый рост реальных располагаемых доходов. Нас, возможно, ждут: повышение НДФЛ и введение прогрессивной шкалы, повышение НДС, почти неизбежен рост акциза на топливо.

По прогнозам Александра Шустова, по итогам 2018 года можно будет увидеть 2-2.5% роста реальных доходов россиян. За баррель Brent сейчас дают уже 74 доллара, и можно предположить, что напряженная международная обстановка сохранится еще как минимум полгода, разогревая этот рынок. Для россиян значимым событием будет Чемпионат Мира по футболу 2018, который, если и не приведет к росту официальных доходов, определенно приведет к росту серых доходов в городах, которые будут принимать туристов. Это будет некий глоток воздуха для домохозяйств, у которых из активов есть только единственная квартира.