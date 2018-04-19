Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 19.04.2018

Две ракеты США прилетели в Россию

«Expert Online» 2018

Сирийские военные передали российской стороне  две крылатые ракеты, несдетонировавшие в ходе удара западной коалиции во главе с США  по Сирии. Ракеты были доставлены самолетом в Россию 18 апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь  на источник в сирийском военном ведомстве.

«Две крылатые ракеты, неразорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными», сообщает источник. Он также рассказал, что  «обе ракеты в достаточно хорошем состоянии и 17 апреля были переданы русским военным».

Напомним, США, Франция и Великобритания утром 14 апреля выпустили по правительственным объектам САР 103 крылатые ракеты, 71 из которых была перехвачена сирийскими средствами ПВО. Однако Президент США Дональд Трамп утверждает, что все ракеты достигли цели.

 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Доллар могут запретить
      США намерены уже сегодня ввести ряд новых санкций в отношении России после «инцидента в сирийском Думе»
    2. Китай пользуется моментом
      По итогам 2018 года товарооборот между РФ и КНР может достичь 100 млрд долларов. Об этом китайский посол заявил в ходе встречи с тульским губернатором Алексеем Дюминым. Однако это означает, в основном, лишь признание факта роста стоимости энергоносителей, в ответ на который Китай может несколько увеличить экспорт в РФ
    3. Как «Северный поток-2» обойдет подводные камни
      Владимир Путин и Ангела Меркель 17 апреля обсудили вопросы реализации проекта «Северный поток — 2». Подробности не уточняются За день до этого министр экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера заявил через газету Bild, что будущее «Северного потока — 2» не следует увязывать с конфликтом США и ряда стран Запада с Россией вокруг Сирии. Поставки российского газа в дальнее зарубежье в феврале-марте 2018 года продемонстрировали беспрецедентный рост. Но это происходило на фоне роста сопротивления проекту нового газопровода