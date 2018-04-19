Две ракеты США прилетели в Россию

Сирийские военные передали российской стороне две крылатые ракеты, несдетонировавшие в ходе удара западной коалиции во главе с США по Сирии. Ракеты были доставлены самолетом в Россию 18 апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в сирийском военном ведомстве.

«Две крылатые ракеты, неразорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными», сообщает источник. Он также рассказал, что «обе ракеты в достаточно хорошем состоянии и 17 апреля были переданы русским военным».

Напомним, США, Франция и Великобритания утром 14 апреля выпустили по правительственным объектам САР 103 крылатые ракеты, 71 из которых была перехвачена сирийскими средствами ПВО. Однако Президент США Дональд Трамп утверждает, что все ракеты достигли цели.