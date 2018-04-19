Германия просит США ослабить санкции против России

Власти Германии намерены обратиться в администрацию США с просьбой о послаблениях для немецких компаний, которые могут пострадать от новых санкций против России, сообщает The Wall Street Journal.

Источники издания в немецком правительстве сообщают, что тему в ходе визита в Вашингтон на этой неделе поднял министр финансов Германии Олаф Шольц. Также канцлер Германии Ангела Меркель обсудила проблему с президентом США Дональдом Трампом в конце апреля.

Крупный бизнес Германии «лоббирует правительство госпожи Меркель, чтобы призвать США смягчить свою позицию или принять меры для того, чтобы немецкие компании, многие из которых ведут крупный бизнес в России, не стали жертвами ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой», пишет издание. Как сообщил помощник Меркель, канцлер намерена предупредить президента США о «возможных экономических последствиях торговой политики США», если позиция Германии будет проигнорирована.

Уточняется, что в России активно работают компании Siemens, Daimler и Volkswagen. Их контракты завязаны на российских компаниях и бизнесменах, попавших под санкции. Ограничительные меры могут помешать банкам финансировать проекты, а также навредить долгосрочным совместным контрактам России и Германии. По подсчетам предпринимателей, санкции грозят обойтись промышленности Германии «в сотни миллионов евро».