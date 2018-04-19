Китай проигнорировал санкции США против России

Никакие внешние факторы не станут препятствием в торгово-экономическом сотрудничестве России и Китая. Об этом в комментарии о возможных негативных последствиях санкций США для сотрудничества Пекина и Москвы заявил официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн.

«Мы обратили внимание на соответствующие меры со стороны США. Китай всегда выступал против применения односторонних санкций в международных отношениях», - сообщил Гао Фэн на брифинге для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос. Чиновник также выразил надежду, что Россия и США смогут решить свои противоречия «на основе взаимоуважения и равенства».

Фэн также сообщил, что Россия и Китай с начала года активно наращивают объемы двухсторонней торговли, укрепляют сотрудничество в инвестиционной сфере, что позволило достигнуть позитивных результатов по всем стратегическим проектам.