Korean Air возобновит рейсы из Санкт-Петербурга и Иркутска в Сеул

В конце апреля Korean Air, крупнейшая авиакомпания Южной Кореи, возобновит регулярное авиасообщение по маршрутам Санкт-Петербург – Сеул и Иркутск – Сеул. Рейсы из международного аэропорта Пулково начнутся 19 апреля 2018 года. Менее чем через неделю, 23 апреля, будут открыты полеты между Иркутском и Сеулом.

Минимальная стоимость авиабилета с вылетом из Иркутска в одну сторону составляет 12 500 рублей, стоимость билета «туда-обратно» начинается от 22 800 рублей. Перелет из Санкт-Петербурга в Сеул в обе стороны стоит от 43 100 рублей.

Рейсы с вылетом из Санкт-Петербурга будут выполняться до 25 октября. С 19 апреля по 29 мая, а также с 1 октября по 25 октября планируется три рейса в неделю, по вторникам четвергам и воскресеньям. С 31 мая по 30 сентября частота полетов достигнет пяти в неделю благодаря дополнительным рейсам по пятницам и субботам. Рейс КЕ930 вылетает из международного аэропорта Пулково в 23:00, прибытие в Сеул в 13:40 на следующий день. Обратный рейс КЕ929 вылетает в 17:55 и прибывает в Санкт-Петербург в 21:30 в тот же день.

Полеты из Иркутска продлятся до 26 октября. С 23 апреля по 1 июня, а также с 3 сентября по 26 октября планируется два рейса в неделю, по понедельникам и пятницам. С 4 июня по 31 августа частота полетов достигнет трех рейсов в неделю благодаря дополнительному рейсу в среду. Рейс КЕ984 вылетает из международного аэропорта Иркутска в 23:55 (23:50 в среду), прибытие в Сеул в 04:45 на следующий день. Обратный рейс КЕ983 вылетает в 17:55 и прибывает в Иркутск в 21:15 (21:25 в среду) в тот же день.

предоставлено пресс-службой

Перелет из Санкт-Петербурга в Сеул можно будет совершить на лайнерах Airbus A330. На борту воздушного судна расположены 276 кресел в трех классах обслуживания. Полеты из Иркутска будут выполняться на лайнерах Boeing 737, вмещающих 159 кресел эконом и бизнес-класса. Все кресла воздушных судов оснащены индивидуальной системой развлечений. Пассажирам доступны музыкальные альбомы, игры, видео с наружных камер, интерактивная карта полета, а также видеопрограммы и фильмы на русском, английском и других языках.

Пассажиры первого класса А330 проведут полет в индивидуальном коконе, обеспечивающем максимальную приватность. Кресла престиж-класса раскладываются на 180 градусов, превращаясь в удобные кровати. Шаг кресел эконом-класса Korean Air достигает 86 см. На борту клиентам Korean Air предложат напитки, блюда европейской и корейской кухни. Для предварительного заказа доступны более 20 видов особого питания.

Расписание полетов Korean Air позволит совершить путешествие из Санкт-Петербурга и Иркутска в Денпасар, Пхукет, Сидней, Окленд, Нанди, Хагатну, Токио, Нагою и другие направления с удобной пересадкой в Сеуле. В начале этого года Korean Air перенесла все рейсы в сверхсовременный терминал 2 международного аэропорта Инчхон. В ожидании трансферного рейса пассажиры Korean Air могут отправиться на одну из бесплатных экскурсий по Южной Корее, принять душ или провести время в комнате отдыха. На территории аэропорта разбиты сады, работает концертная площадка, музей корейской культуры, библиотека, а также десятки ресторанов и магазинов Duty Free.

По итогам прошлого года Korean Air была названа лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников по версии Russian Business Travel & MICE Award. Korean Air завоевала престижную премию Business Traveller Russia and CIS Awards 2017 в номинации «Лучший эконом-класс на среднемагистральных рейсах» и вошла в тройку лучших международных авиакомпаний по версии National Geographic Traveler Awards 2017.

*Указанная стоимость авиабилетов округлена и включает все налоги и сборы. Применяются дополнительные условия. Стоимость билета может измениться.