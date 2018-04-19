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Москва, 19.04.2018

Латвия борется за российское зерно

«Expert Online» 2018

Транзит российского зерна через порты Латвии продержится не более трех-пяти лет, пишет газета Dienas Bizness.

Ситуация с оттоком российских грузов из латвийских портов настолько сложная, что за привлечение российского зерна вступили в борьбу даже терминалы минеральных удобрений, пишет издание.

За 2017 год порты Латвии перевалили в общей сложности 4,23 миллиона тонн зерна и зернопродуктов из России.

Перевалка зерна только из стран Балтии потери российского груза не возместит, считает член правления Liepаja Bulk Terminal Ltd Юрис Матвеев. «Единственная гарантия в сегменте транзита зерна — страны с высокими урожаями зерновых», - сказал Матвеев.

В России в последние годы как раз растет урожайность зерна. При ухудшающихся отношениях с прибалтийскими государствами российская сторона начала рассчитывать только на собственные силы, приступив к строительству новых терминалов. В настоящее время на Северо-западе России пока нет ни одного специализированного зернового терминала, который мог  бы осуществлять   перевалку. Группа компаний «Новотранс»  приступает к строительству в регионе экспортного специализированного зернового терминала с объемом хранения 300 тысяч тонн и пропускной способностью 5-6 миллионов тонн зерна в год. На строительство уйдет около трех лет.  Эксперты уверены, что  терминал окончательно  заберет перевалку зерна у порта Лиепая.

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