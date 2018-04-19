Лондон может серьезно «пощипать» российских олигархов

С легкой руки Вашингтона союзники Соединенных Штатов прорабатывают вопрос схожего применения санкций в отношении российских бизнесменов, которые владеют активами в их странах. В авангарде, как всегда, Великобритания, страна, которая несмотря на обычно плохие отношения с Москвой всегда почему-то пользовалась особой популярностью у состоятельных россиян, включая олигархов. Богатые россияне уже не одно десятилетие отправляют детей учиться в престижные частные школы на Британских островах. Они активно скупают элитную недвижимость стоимостью в десятки миллионов фунтов стерлингов, причем, не только в Лондоне и его окрестностях, но и по всему королевству.

Конечно, одной недвижимостью дело не ограничивалось. Российские олигархи не менее активно покупали в Соединенном Королевстве и другие активы. С легкой руки Романа Абрамовича, самого, пожалуй, известного британцам россиянина, перебравшегося на Британские острова на ПМЖ, российские богачи, например, одно время скупали английские и шотландские футбольные клубы. В общем, за четверть века последнего всплеска британомании среди состоятельных россиян они приобрели в Великобритании активов на многие миллиарды, которые сейчас во время нового и очень сильного обострения отношений между Лондоном и Москвой могут быть стать мишенями антироссийских санкций.

Богатые россияне долго считали Великобританию безопасным и очень удобным «запасным аэродромом» на случай возникновения неприятностей на родине. Однако в последние годы, по мере обострения отношений между двумя странами, притягательность туманного Альбиона начала также быстро слабеть. Естественно, последние события: попытка отравления Скрипалей, в котором Лондон с заслуживающим лучшего применения упорством продолжает обвиняет Москву, заставят еще больше потускнеть сияющий образ Британии у российских богачей.

Говоря о практических мерах, которые принимает британское правительство в связи с очередными американскими санкциями, принятыми 6 апреля, например, можно упомянуть сообщение Форин Офиса о том, что британские власти сейчас пересматривают визы, выданные более чем семистам богатых россиян. Что же касается собственности, то здесь британцы могут прибегнуть к новому закону, который вольно можно перевести как «Закон о сомнительных богатствах» и который позволяет захватывать собственность, если ее цена не соответствует заявленным доходам ее владельцев.

Можно использовать этот закон и по отношению к миллиардерам. С одной стороны, при оформлении виз они, конечно, указывают реальные цифры своих доходов, но с другой, источников доходов обычно так много, что несложно что-то и забыть. По крайней мере, Джеймс Флетчер, специалист по собственности в лондонской юридической фирме Five St. Andrew’s Hill, считает, что уязвимые активы можно найти и у таких известных россиян, как Роман Абрамович и Алишер Усманов.

Bloomberg попытался разобраться, какая собственность 9 из 25 самых богатых россиян, имеющих как минимум один актив в Великобритании, может попасть под санкции правительства Ее Величества. Речь идет об особняках и замках, футбольных клубах и мегаяхтах, металлургических заводах и компаниях. Британским властям есть, что экспроприировать у богатых россиян. Чего стоят хотя бы самая дорогая столичная недвижимость, не считая, конечно, Букингемского дворца; или всемирно известные футбольные клубы «Челси» и «Арсенал».

Пока ни один из 9 российских миллиардеров, живущих в Соединенном Королевстве, под следствием не находится. Усманов, к примеру, активы которого в Великобритании включают стомиллионный особняк в графстве Суррей и крупный пакет акций футбольного клуба «Арсенал», утверждает, что у него оформлены все документы, доказывающие законность приобретения активов. Наверное, то же самое могут сказать и остальные восемь миллиардеров из России, но без особого риска ошибиться можно предположить, что последние пару месяцев у них испортился сон, потому что им есть, что терять.

Самые большие активы в Великобритании из россиян, пожалуй, у Романа Абрамовича – 4,3 млрд долларов: компания «Евраз» - 2,44 млрд долларов, клуб «Челси» - 1,45 млрд долларов, особняк в Кенсингтоне – 200 млн долларов, акции в стартапе мобильной связи Truphone – 110 млн долларов, золотодобывающей компании Highland Gold – 56 млн долларов, энергетическом стартапе Velocys – 6 млн долларов и т.д.

На втором месте по активам находится значительно уступающий Абрамовичу Алишер Усманов, которому в Великобритании, как утверждает Bloomberg, принадлежит активов на 1,1 млрд долларов. Львиную долю их составляют акции «Арсенала» - 927 млн долларов.

Третью строку рейтинга российских миллиардеров в Британии занимает Михаил Фридман с 0,964 млрд долларов. Его главный британский актив – самый большой пакет акций крупнейшей в Старом Свете сети продуктов здорового питания Holland & Barrett, который оценивается в 872 млн долларов.

Активы Германа Хана на туманном Альбионе оцениваются в 564 млн долларов. Это акции в компании Holland & Barrett. Остальными крупными акционерами этой компании являются Алексей Кузьмичев и Петр Авен, которым принадлежат пакеты акций на 439 и 281 млн долларов соответственно.

Андрею Гурьеву в фешенебельном лондонском районе Хайгейт принадлежит особняк стоимостью 125 млн долларов, а у Олега Дерипаски дом в Бельгравии, который стоит 80 млн долларов.