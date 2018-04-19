Стоимость нефти эталонных марок подскочила до максимумов с конца 2014 года. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent поднялась до 73,38 доллара за баррель, а WTI с поставкой в мае – до 68,35 доллара за баррель. Причиной нового рывка вверх стала статистика в США – министерство энергетики страны сообщило о сокращении запасов нефти и бензина в стране по итогам прошлой недели.

По данным Минэнерго, передает Finmarket, запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 1,07 млн баррелей, бензина - на 2,97 млн баррелей. Это в целом совпало с обнародованными ранее данными Американского института нефти (API). Аналитики ожидали роста запасов на 625 тыс. баррелей и сокращение резервов бензина на 1,9 млн баррелей. Запасы дистиллятов рухнули на 3,1 млн баррелей.

Кроме того, запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы, торгуемые на NYMEX, снизились на 1,12 млн баррелей. При этом спрос на бензин составил 9,857 млн баррелей в сутки - это рекордный показатель в истории, при том, что летний сезон вождения только начинается. Добыча в Штатах поднялась на 15 тыс. баррелей в сутки, в очередной раз обновив исторический максимум (10,54 млн б/с), а импорт нефти сократился на 720 тыс. б/с, до 7,93 млн б/с, тогда как экспорт увеличился на 544 тыс. б/с, до 1,75 млн б/с.

Причин для роста нефти как минимум три, объясняет руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов. Первая – сделка ОПЕК+, из которой ещё никто не собрался выходить т.к. всем участникам этого картельного сговора непонятны перспективы отмены соглашения с точки зрения ценообразования на сырую нефть на товарно-сырьевом рынке.

Второе – геополитический фактор давления на регион. Нефть из Сирии, Ирана и Саудовской Аравии находится под постоянным дамокловым мечом большой войны на Аравийском полуострове. Инвесторы и потребители переживают за стабильность поставок сырья на мировые рынки потребления, и это удерживает цены на достаточно высоком уровне. Третье, и, как считает эксперт, одно из основных условий – мировые цены на энерго-ресурсы на данный момент не создают существенного инфляционного давления на мировую экономику и в этой связи мы не ожидаем существенной смены тренда на товарно-сырьевом рынке.

Как видно, именно сейчас в период проведения профилактических работ на большинстве НПЗ в США, перед началом так называемого периода «драйвен сизон» - периода массовых отпусков, цены и что самое интересное – спрос на сырьё находятся на достаточно высоком уровне и по-нашему, общему прогнозу, могут вырасти ещё, что нас в целом не удивит. Как ожидает Роман Блинов, цены сырьё дойдут до отметок 80–85 долларов за баррель нефти марки Brent. Нефть марки WTI в данном случае имеет все шансы выйти на уровни в 76 - 80 долларов за баррель.

В пользу роста нефти в последнее время играли и другие факторы, добавляет ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Так, на фоне обострения геополитического конфликта на Ближнем Востоке, когда йеменские повстанцы нанесли ракетный удар по Саудовской Аравии, а западная коалиция по Сирии, нефть марки Brent преодолела рубеж в 70 долларов за баррель. Однако на этом позитив себя не исчерпал. Накануне в ОПЕК+ заявили, что баланс спроса и предложения на рынке нефти почти достигнут, но при этом останавливать сокращение добычи никто участники договора пока не собираются. Министры стран ОПЕК+, курирующие исполнение договоренностей об ограничении добычи нефти, соберутся на очередную встречу в городе Джидда в пятницу. За два месяца до того, как ОПЕК+ будет решать, продлевать ли сделку после 2018 года, они обсудят ее реализацию.

В свою очередь, цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США также локально оказывают поддержку нефтяным котировкам, указывает эксперт.

Главным риском для рынка нефти по-прежнему остается рост добычи в США, уверен Иван Капустянский. По последним данным, она поднялась на 15 тыс. баррелей в сутки, в очередной раз обновив исторический максимум (10,54 млн б/с). Краткосрочно на рынке нефти царят позитивные настроения, рост может продолжиться с целью 75-76 долларов за баррель, ожидает аналитик.

Среднесрочная динамика нефти, продолжает Иван Капустянский, будет во много зависеть от того, как будет проходить автомобильный сезон, а также от заседания ОПЕК+ в середине лета. На нем будет приниматься решение по основной сделке. Есть вероятность, что договор начнут сворачивать, но параллельно начнется разработка рамочного договора о дальнейшем сотрудничестве на 10-20 лет. Об этом уже заявлял в Саудовской Аравии. В случае такого сценария нефть может начать консолидацию на новых уровнях выше 70 долларов за баррель по Brent.