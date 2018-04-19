Ночь без сна. Куда отправиться на «Библионочь-2018»

Каждый год на «Библионочь» книголюбы всей страны собираются не только в стенах библиотек, но и в парках, книжных магазинах и музеях – часть площадок продлевают свою работу, а часть и вовсе будут работать всю ночь напролет. В этом году всероссийская акция «Библионочь» проходит под девизом «Магия книг» – мы собрали для вас главные площадки, где можно будет испытать эту магию на себе.

Ночь в главной библиотеке страны

предоставлено пресс-службой

21 апреля РГБ в шестой раз примет участие в акции «Библионочь». В 18:00 в конференц-зале РГБ состоится встреча с писателем Алексеем Ивановым, автором книг «Географ глобус пропил», «Сердце пармы», «Золото бунта». Темой встречи станет «География литературы». Мероприятие приурочено к выходу самого масштабного романа Алексея Иванова «Тобол». В 20:00 в конференц-зале РГБ перед собравшимися выступит прозаик, публицист и тележурналист Александр Архангельский. В 20:30 на Мраморной лестнице режиссёр Алексей Герман-младший ответит на вопросы собравшихся и расскажет о своей новой кинокартине «Довлатов». В 21:30 гости Библионочи увидят фильм «Довлатов». В 21:00 в конференц-зале РГБ начнутся «БеспринцЫпные чтения»: актеры театра и кино, теле– и радиоведущие прочитают лирико-сатирические рассказы современных писателей.

Гости Библионочи посетят с экскурсиями закрытое для обычных читателей книгохранилище библиотеки. Сбор групп с 18:00 у подъезда № 3.

Два мюзикла в ИРРИ

предоставлено пресс-службой

Самый большой частный музей Москвы – ИРРИ – впервые присоединяется к большому празднику чтения. В 15:00 гостей ждет музыкально-литературный перфоманс артистов мюзикла «Преступление и наказание» Московского театра мюзикла (постановка Андрея Кончаловского на музыку Эдуарда Артемьева). Актер Театра мюзикла Евгений Вальц исполнит для гостей ИРРИ арии Свидригайлова и Порфирия Петровича и прочтет фрагменты из знаковой книги Достоевского. А в 15:30 начнется выступление актеров иммерсионного спектакля «Дом 1907». Артисты Андрей Школдыченко, Сергей Сорокин и Анна Куркова споют романс «Дождь» из постановки «Дом 1907», после чего прочтут фрагменты из «Вия» Николая Гоголя. Помимо музыкальной программы ИРРИ подготовил и специальную образовательную часть для детей. С 15:00 до 17:00 в музее пройдет спецвыпуск архитектурного курса «Где живет книга?». Юным участникам мастер-класса предложат заняться магией пространства и создать свой идеальный дом для книг.

Гостей также ждут бесплатные экскурсии и скидка на все каталоги, изданные ИРРИ.

Экскурсия по доходному дому и концерт арфовой музыки от солистки Большого театра

предоставлено пресс-службой

Совсем недавно пространство библиотеки им. А.П. Чехова открылось после реставрации. В доходном доме, в котором в XIX веке собирался литературно-философский салон Д.Н. Свербеева и жил основатель Строгановского училища граф С.Г. Строганов. Экскурсию по обновленному пространству проведет заведующая библиотекой Елена Пахомова. Затем зрители будут приглашены на концерт арфовой музыки. Классические музыкальные произведения для арфы прозвучат в исполнении Ники Рябчиненко (кельтская арфа) — солистки оркестра Большого театра России и учащихся музыкального салона им. В.Г. Дуловой. В 20:00 на сцене Чеховского культурного центра начнется лекция Глеба Шульпякова, посвященная таинственному роману Мэри Шелли, которому в этом году исполняется 200 лет.

Художники и книги в «Гараже»

предоставлено пресс-службой

По инициативе музея «Гараж» российские художники Ульяна Подкорытова, Владислав Кручинский и Ольга Дерюгина в течение шести месяцев работали над созданием объектов в редком сегодня жанре книги художника, получившем свое развитие в начале XX века. Во время «Библионочи» состоится встреча с художниками, которые продемонстрируют зрителям свои авторские книги и расскажут о процессе их создания. Желающие смогут также посетить бесплатные экскурсии по архиву музея «Гараж», которые проведет его куратор Саша Обухова. В собрании музея на сегодняшний день хранится 400 тысяч материалов, что делает его крупнейшим в мире источником информации по истории российского современного искусства. Зрители смогут увидеть уникальные документы, фиксирующие историю советского и российского послевоенного искусства, редкие артефакты из коллекций художников и собирателей искусства.

Тургенев в стиле «джаз» и встреча с Евгением Водолазкиным в библиотеке имени Н.В. Гоголя

предоставлено пресс-службой

Творческий марафон "Turgenev" в режиме нон-стоп расскажет о литературе, музыке, театре и кино к 200-летию И.С. Тургенева. Гостей ждут джазовые импровизации и лирические баллады, стихи И.С. Тургенева в необычном музыкальном решении. А также видеовстреча с писателем, лауреатом премий "Большая книга" и "Ясная поляна" Евгением Водолазкиным. Гостям предложат испытать новый опыт сценического прочтения пьесы "Месяц в деревне", а также других шедевров русской литературы, объединенных в театральной фантазии. Также в библиотеке пройдет показ и обсуждение короткометражных игровых лент молодых режиссеров, студентов и выпускников ВГИКа и ВКСР.

Иммерсивный Арт-салон "У Грибоедова"

предоставлено пресс-службой

Библиотека им. Грибоедова открывает Арт-салон "У Грибоедова". Гостям будет предложена программа, в которой они смогут стать одновременно и зрителям, и участниками. Вас ждет живое чтение классических пьес по ролям, блиц-портреты гостей от художницы Ирины Голуб, мастер-класс по живописи, театрализованные литературно-музыкальные композиции Колледжа музыкально-театрального искусства Г.П. Вишневской, выступление актрисы Елены Скороходовой и многое другое.

Библионочь Пушкинском музее

В этом году ГМИИ им. А. С. Пушкина выбрал для показа пять книг, каждая из которых содержит любопытную историю, в которой переплетаются музей и его собрания, дарители и знаменитые ученые, сотрудники музея и события российской истории. Посетители увидят читальный зал научной библиотеки, который в обычные дни недоступен для посетителей, и услышат истории о музейных книгах.

Начало сеансов – в 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, продолжительность каждого сеанса – 45 минут. Необходима предварительная регистрация (регистрация будет открыта 16 апреля на сайте).

Тургеневские барышни в Библиотеке Фурцевой

предоставлено пресс-службой

Женский культурный центр библиотеки подготовил встречу "тургеневских" женщин – этот вечер посвящен яркими, неповторимыми, творческими, нежными и лирическими представительницами прекрасного пола. Откроет программу творческий мастер-класс для детей "Записки охотника: животные и растения из фетра и помпонов". Занятия проводят студенты МПГУ. А после гостей ждет public talk "Экранизации Тургенева". Среди гостей: творческий руководитель киношколы "Лига кино" режиссер Виктор Ман, писательница телеведущая, создатель "Школы любви и добра" Наталья Толстая, а также писательница Юлия Шиловова. И в заключении программы пройдет показ и обсуждение отрывков художественного фильма "Две женщины", режиссер Вера Глаголева, 2014 год.

Магия кино и популярный блогер в Библиотеке Жуковского

предоставлено пресс-службой

Библиотека №18 им. В.А. Жуковского приглашает читателей и поклонников кино на фестиваль "Пойдем в кино, Василий Андреевич!". В Большом зале пройдёт встреча с писателем Анной Берсеневой, по романам которой сняты многосерийные художественные фильмы: “Капитанские дети”, “Слабости сильной женщины”, “Ермоловы”, “Гадание при свечах”. Далее состоится встреча "Удар по воздуху: мифы и правда о боевых искусствах в кино" с Максимом Розенбергом, мастером школы направления айкидо Стивена Сигала, обладателем 4-го дана айкидо. С ним посетитиели будут смотреть эпизоды с лучшими поединками в кино на большом экране, анализировать и даже практиковать.

Параллельно с этим в библиотеке пройдёт видеолекторий вместе с анонимным ведущим популярного образовательного YouTube канала Movie Science. Автор канала держит свою личность в тайне от всех его многочисленных подписчиков. Специально для библиотеки Жуковского автор канала записал эксклюзивные комментарии к своим видеороликам.

Виртуальная реальность в библиотеке им. Светлова

предоставлено пресс-службой

Специально к празднику библиотека Светлова запускает проект "Библиопогружение" — VR-презентация роликов по произведениям Тургенева "Бежин луг" из цикла "Записки охотника" и по повести "Вешние воды", с участием актеров Юрия Колокольникова и Аглаи Тарасовой. Еще одним элементом программы станет VR-игра "Активити" с возможностью создать свое "виртуальное изображение". Игра пройдет в необычном формате виртуальной и смешанной реальности, с применением уникальной технологии Titl brush. Используя специальный шлем виртуальной реальности, один из участников рисует в трехмерном пространстве выбранную им сцену из литературных произведений. Другие участники, наблюдая за процессом создания трёхмерного рисунка, пытаются отгадать знакомые всем произведения русской классики.