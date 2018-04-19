Представители бизнеса России и Индии встретятся на площадке ПМЭФ-2018

В рамках Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года состоится бизнес-диалог Россия-Индия. Договоренность о проведении мероприятия была достигнута в ходе визита Министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина в Индию в марте 2018 года.

Участники мероприятия - руководители крупнейших российских и индийских компаний – обсудят перспективы расширения двусторонних экономических связей и областей взаимодействия, наметят шаги по углублению промышленного и технического сотрудничества между экономиками России и Индии, а также оценят перспективы межрегионального сотрудничества и совместных инвестиционных проектов.

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков рассказал о перспективах расширения российско-индийского экономического сотрудничества: «Текущее экономическое сотрудничество между Россией и Индией осуществляется в областях энергетики, металлургии, автомобиле- и авиастроения, трансфера высоких технологий, а также развития инфраструктурных объектов. Товарооборот между государствами составил около $10 млрд в 2017 году, что на 21,5% выше, чем годом ранее. Очевидно, что потенциал торгово-экономических отношений не исчерпан, в связи с чем лидерами России и Индии поставлена задача к 2025 году увеличить взаимную торговлю в 3 раза до $30 млрд».

Для достижения поставленной задачи Россия и Индия активно взаимодействуют по множеству направлений, в том числе в сфере организации деловых мероприятий. В частности, Индия приняла участие в ПМЭФ-2017 в качестве страны-гостя. Делегацию возглавлял Премьер-министр страны Нарендра Моди. В ходе форума Индия заявила о намерении модернизации своих вооруженных сил на сумму 150 млрд долларов США. Кроме того, Россия и Индия подписали генеральное соглашение о сооружении третьей очереди индийской атомной электростанции «Куданкулам». На полях форума был подписан меморандум о взаимопонимании между Фондом «Росконгресс» и агентством Invest India. Документ предусматривает взаимодействие в области торговли, привлечения инвестиций и информационно-стратегической поддержки с целью расширению возможностей для прямого инвестирования и помощи российским и индийским компаниям.

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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