ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ TUMI СЕЗОНА ОСЕНЬ-ЗИМА 2018

Ведущий международный бренд аксессуаров премиум-класса для путешествий, бизнеса и повседневной жизни TUMI презентовал новую коллекцию сезона осень-зима 2018, посвященную Скандинавии, уделяя особое внимание взаимосвязи инновационных технологий и ручной работы.

Самая легкая линия багажа в жестком корпусе Latitude, которая впервые появилась в сезоне весна-лето 2018, в новом сезоне представлена в элегантном сером цвете, с отделкой из деталей розового золота, что придает коллекции элегантности и чувственности. Модели Latitude выполнены из усиленного баллистического пропилена (SRPP Ballistic) и созданы специально для первоклассных путешествий. Коллекция Georgica – современный взгляд на женские аксессуары, одновременно удобные и изысканные, в мягкой оленьей коже и с магнитными замками. Также TUMI представили деловую коллекцию Stanton, сделав ее более женственной - рюкзаки, сумки-тоут и портфели сопровождают деловую женщину как в офисе, так и за его пределами, легко трансформируясь из бизнес-аксессуара в аксессуар для повседневных дел. Мужская коллекция бренда объединяет в себе передовой дизайн и инновационную функциональность, создавая уникальные аксессуары для работы и ежедневного использования. Ультрасовременный внешний вид рюкзаков Tahoe сочетает в себе не только модные тренды, но и безграничные комфорт и практичность, которые являются главной частью ДНК TUMI. Рюкзаки из коллекции Alpha Bravo разработаны с учетом всех главных качеств совершенного багажа – формы и функциональности. Оснащенный большим количеством карманов, рюкзак из коллекции Ashton будет верным спутником для мужчины, куда бы жизнь не забросила его. Must-have в линейке мужских рюкзаков – это рюкзак Alpha 2 синего цвета со множеством карманов и карманом Check Point Friendly – вам больше не нужно будет вытаскивать ноутбук из рюкзака на досмотре в аэропорту!

предоставлено пресс-службой

предоставлено пресс-службой

Новую коллекцию аксессуаров и багажа TUMI, представляющую собой инновации в дизайне и материалах, новый взгляд на флористические принты и принты с растительными элементами, уже успели оценить многие поклонники американского бренда: Геннадий Йозефавичус, Марюс Вайсберг, Оксана Бондаренко, Анна Чурина, Ольга Кабо, Иван Чуйков, Федор Фомин.