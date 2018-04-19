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Москва, 19.04.2018

США пытаются хитростью «связать по рукам и ногам» оборону России

«Expert Online» 2018
  • США пытаются хитростью «связать по рукам и ногам» оборону России
ИноСМИ

В США просчитали возможные проблемы, связанные с концепцией быстрого реагирования в виде глобального удара по любой цели в мире, пишет RT. Согласно этому документу США должны иметь возможность ударить по любой цели на планете в течение часа.

В материале исследовательского центра конгресса США говорится, что военные опасаются возможного ответа со стороны России или Китая ядерным оружием в случае запуска обычных ракет по предполагаемому противнику через территорию этих стран.  

Как говорится в отчете, многие потенциальные цели США расположены к югу от России и Китая. В связи с этим США «исторически планировали» запускать свои баллистические ракеты над Северным полюсом. Так что ракеты, направляясь к цели, теоретически могут пролететь  и над Россией, и над Китаем.

В документе прописан ряд мер, которые могут снизить риск  «недопонимания» между Россией и США в случае запуска Вашингтоном баллистических ракет».

Так Вашингтон предлагает заранее предупреждать Россию о намеченном запуске баллистических ракет с неядерной боеголовкой. Также рассматривается вариант создания спецлинии для экстренной связи после запуска для уведомления России о том, что «ракеты не оснащены ядерной боеголовкой и двигаются не в сторону российской территории».

Эксперты склоняются во мнении, что все волнения США на данный счет «это очередная сказка», которая свяжет «по рукам и ногам российскую оборону».

«Они предлагают нам связать по рукам и ногам всю нашу оборону. Они говорят, что разместят ракеты, которые якобы будут неядерными. Но если мы внимательно прочитаем ядерную доктрину, там чётко написано, что крылатые ракеты будут оснащаться ядерными боеголовками малой дальности. Мы не можем определить на расстоянии, находится в шахте ракета с ядерной боеголовкой или с обычной», —  прокомментировал изданию новую концепцию военный эксперт Алексей Леонков, добавив, что, согласившись на эти правила, Россия подпишет себе «смертный приговор».

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