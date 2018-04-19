Трамп пожалел о столкновении США и России в Сирии

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде заявил, что сожалеет о «жестких столкновениях» в Сирии между военными России и США, пишет «Коммерсант».

«У нас недавно было очень и очень жестокое сражение в Сирии, месяц назад. Между нашими войсками и российскими войсками. И это чрезвычайно печально»,— сообщил Трамп.

Издание отмечает, что президент Соединенных Штатов имеет ввиду инцидент, который произошел 7 февраля. Тогда американские военные нанесли удары по проправительственным сирийским силам в Дейр-эз-Зоре.

В ходе атаки погибло 11 российских военных, сообщает источник «Коммерсанта». Западные СМИ распространили информацию о 100 убитых россиянах. В МИД РФ такую оценку называли «классической дезинформацией».