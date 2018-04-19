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Москва, 19.04.2018

В России появилось оружие, способное «свести с ума» дроны-разведчики

«Expert Online» 2018
  • Комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотниками
Минобороны РФ

Комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотниками

Переносной «Пищаль», стационарный «Таран» и мобильный «Сапсан» - новые оружие радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, разработанное концерном «Автоматика», входящим в «Ростех»,  для силовых структур, совсем скоро появится на вооружении российской армии.

«Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков — беспилотники, грубо говоря, сходят с ума», - рассказал агентству РИА новости главный конструктор проекта «Автоматики» Сергей Ширяев.

Ученый пояснил, что после воздействия квадрокоптер «зависает, его начинает болтать ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает, а беспилотник самолетного типа начинает неконтролируемо снижаться, пока не встретится с землей».

Также новые комплексы способны обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники при помощи воздействия на их радиоканалы управления, навигации и сброса данных.

Самый мощный из трех комплексов «Сапсан», предназначенный для борьбы с любым типом БПЛА. Данные об особо опасных дронах машина передает на средства огневого поражения системы ПВО.

«Таран» незаменим при борьбе с несколькими беспилотниками из разных направлений. При обнаружении угрозы комплекс создает над объектом защитный невидимый купол радиусом не менее 900 метров, непроницаемый для дронов.

«Пищаль» представляет собой  ружье весом всего три килограмма и предназначен для уничтожения одиночных дронов в движении. Создатели отмечают, что аккумулятор оружия рассчитан на час непрерывной работы.

В «Ростехе» сообщили, что уже в конце текущего года начнется серийных выпуск новых комплексов.

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