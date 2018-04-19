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Москва, 19.04.2018

Военный эксперт рассказал, как Россия распорядится доставленными из Сирии ракетами США

«Expert Online» 2018

Российские специалисты сочли «подарок» от сирийской армии в виде двух крылатых ракет США, которые не взорвались в ходе атаки на САР,  «очень полезным для нашей страны». Благодаря им военные смогут узнать о последних разработках запада в этой области. 

«Российские специалисты не копируют западные образцы вооружений, так как у нас есть своя линия разработки, но им будет интересно ознакомиться с последними западными разработками в этой области», - рассказал РИА новости член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

Эксперт добавил, что в ходе утренней атаки 14 апреля западная коалиция использовала, как старые, так и совсем новые ракеты.

«Некоторые примененные ракеты в ходе удара по Сирии были уже не новые, а некоторые применялись впервые», — сказал Мураховский.

В частности,  новые ракеты использовали армии Франции и Великобритании/ Американская Tomahawk Block IV, которая использовалась при ударе, также, по мнению эксперта, представляет интерес.

Мураховский сообщил, что российским военным специалистам было бы интересно «посмотреть на американскую ракету JASSM-ER, которая впервые была применена США в боевых действиях». Это, по его словам, помогло бы, ориентируясь на западные разработки, усовершенствовать собственную систему ПРО.

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