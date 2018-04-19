Все идет по сценарию Югославии: в Раде опасаются раскола Украины

Нынешнее руководство Украины ведет страну к политическому кризису, который может послужить причиной распада государства по сценарию Югославии. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич, комментируя в эфире телеканала NewsOne инициативу фракции «Народный фронт» о введении новых налогов.

Речь в данном случае идет о о введении дополнительного налога для граждан Украины, которые ездят на заработки в Россию.

Шуфрич подчеркнул, что украинцы едут в Россию лишь для того, чтобы обеспечить свои семьи и «привозят деньги в страну». А новые налоги для этой категории отрицательно скажется на судьбе огромного количества украинских граждан.

Как считает политик, подобные действия властей могут привести к распаду Украины.

«Ребята, идите с богом. С вашим Порошенко, с вашими этими идиотскими инициативами идите подальше и побыстрее. Потому что, я боюсь, что кризис во власти спровоцирует такие решения, которые просто разорвут нашу страну в клочья», — заявил Шуфрич, который боится, что Украину постигнет судьба Югославии.

«То, о чем говорят сегодня за границей, в конце концов, реализуется, когда скажут: "Да эти украинцы не могут жить в одной стране. Давайте просто: раз и навсегда, как Югославию», — продолжил депутат, который уверен, что нынешняя администрация обязана сделать все, чтобы не допустить югославского сценария.